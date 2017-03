Deux salons horlogers en Suisse. Utile?

La question tient lieu de ritournelle. Pourquoi les industriels de l’horlogerie s’échinent-ils à organiser deux salons prestigieux à deux mois d’écart? Au moment où les exposants de Baselworld, plus importante foire horlogère au monde, qui s’achève demain, commencent à préparer leurs cartons – ou plutôt leurs écrins – des voix s’élèvent pour que les dirigeants des deux manifestations rapprochent leurs dates. Et pas n’importe lesquelles. Président de Patek Philippe, Thierry Stern estime qu’il «serait judicieux de réunir les deux dates. Les grands distributeurs peuvent s’offrir billets d’avion et hôtels deux fois par an. Mais le petit détaillant venant parfois de très loin ne peut pas fermer boutique en janvier pour se rendre à Genève puis en mars pour aller à Bâle.»

Depuis la Californie

Administrateur des montres Romain Jérôme (RJ Watches), Manuel Emch abonde dans son sens: «Il faudrait en effet rapprocher les dates de ces deux événements. Tout en continuant à les organiser dans les deux villes, pour une simple raison d’espaces et d’infrastructures hôtelières appropriées.» Et François-Paul Journe, fondateur de cette marque haut de gamme, place l’estocade: «Je suis d’accord. Il suffit d’imaginer un client de Californie ou d’Australie qui doit se déplacer deux fois! Sans oublier les journalistes…» A Baselworld, 3800 rédacteurs de médias prestigieux, mais aussi d’une presse spécialisée qui donne le ton, ont arpenté les couloirs feutrés de la grand-messe de l’horlogerie. PDG de la Fondation de la Haute Horlogerie, qui organise en janvier le SIHH de Genève, Fabienne Lupo admet que «certains distributeurs et journalistes incontournables doivent faire deux fois le voyage». Mais elle tempère aussitôt: «Il arrive aussi qu’ils partagent les équipes sur les deux événements.»

Pourtant, Fabienne Lupo n’entend pas modifier quoi que ce soit: «Pour le moment, nous n’envisageons pas de changer de dates. Elles ont déjà été difficiles à trouver. Le fait d’ouvrir l’année horlogère avec le SIHH en janvier nous permet de présenter les nouveautés des Maisons exposantes et de donner le la des tendances horlogères.» Les marques exposantes, ajoute la directrice générale, «peuvent prendre leurs commandes tôt dans l’année et planifier leur production».

A Bâle, on fait aussi la sourde oreille. Lors de la conférence de presse d’ouverture, François Thiébaud, président des exposants suisses et patron de Tissot (une des marques historiques du Swatch Group), avait déclaré: «Nous n’allons pas demander à nos 1300 exposants de se déplacer à Genève!»

«Le client réagit vite»

Sauf que les organisateurs de la foire ne peuvent pas passer sous silence les préoccupations des exposants. Surtout lorsque leur nombre est passé d’environ 2000 à 1300 cette année. L’hémorragie va-t-elle s’arrêter? «L’an prochain, cela ne m’étonnerait pas que le nombre d’exposants passe sous la barre des mille», lâche Manuel Emch. L’an dernier, le patron de RJ Watches avait dû débourser 700 000 francs, tout compris, pour être présent dans les halles. En bons chefs d’entreprises, les horlogers savent se changer en épiciers quand il le faut. Ils maîtrisent la calculette et escomptent un «retour sur investissement». Un petit artisan doit débourser 1400 francs le mètre carré. Avec le montage et le démontage des stands, les frais de bouche, de stockage, de marketing, les soirées, la sécurité, les décors, le mobilier, les hôtels, la location de limousines et autres dépenses liées au transport, un stand de marques prestigieuses comme Zenith, Hublot ou TAG Heuer coûte, précise Jean-Claude Biver, patron du pôle horloger du groupe LVMH, «entre 3 et 4 millions de francs».

A ce prix, les horlogers doivent être chouchoutés. Déçu, un exposant lâche: «J’ai à peine remarqué que Baselworld fêtait ses 100 ans cette année!»

En cent ans, Baselworld a cependant prouvé sa faculté à s’adapter aux aléas de la conjoncture, malgré la ruée annoncée de la montre connectée, la vente en ligne, la Chine qui s’enrhume de temps en temps, les tensions en Russie, la crise de 2009 ou encore le Printemps arabe qui apeurait, en 2011, les détaillants du Golfe.

Mais rien n’est jamais joué. La révolution digitale oblige chaque acteur de cette industrie très résiliente, et cruciale pour la Suisse romande, à intégrer de nouveaux paramètres. «Le temps du «B2B» (ndlr: le business s’adresse au business) classique est révolu, résume Manuel Emch. Le client final réagit très rapidement, il faut lui proposer rapidement des montres liées à une certaine actualité.»

Ce qui n’empêche pas d’organiser les deux salons à peu près au même moment. Si le SIHH se tenait juste après le Salon de l’automobile, ce serait réalisable. Des synergies sont même possibles entre les montres haut de gamme qui sont présentées à Genève et certaines marques automobiles. (TDG)