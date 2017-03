Détaillants tenaillés sur le Net

Les temps sont durs pour les détaillants et leurs employés. En Suisse, le chiffre d’affaires de la branche a diminué de 0,6% l’an dernier par rapport à 2015. Evolution déjà précédée d’une baisse de 0,1% en 2015, en glissement annuel. Simultanément, les recettes en ligne des distributeurs gonflent à un rythme fou. Celles de 2016 ont atteint 11,14 milliards de francs, selon les estimations de l’Office fédéral de la statistique, soit une progression de plus de 48% par rapport au score réussi un an plus tôt.

Ces tendances démontrent l’énorme pression pesant actuellement sur les distributeurs helvétiques. L’attrait de la Toile (se faire livrer, ne pas se déplacer) ne constitue qu’une motivation accessoire des achats des internautes, selon l’étude de l’Université de Saint-Gall publiée la semaine dernière. Les principales raisons suscitant les commandes en ligne sont: recueillir des avis de clients avant de passer à l’achat, comparer les prix, profiter de rabais ou d’actions promotionnelles. Le charme des emplettes webiennes, en tant que telles, n’est que la cinquième motivation évoquée par les personnes interrogées par les experts de l’Uni de Saint-Gall.

Les consommateurs manifesteront en outre de plus en plus leur volonté de comparer les prix et d’obtenir des rabais. Credit Suisse prévoit en effet que les habitants du pays effectueront un dixième de leurs achats sur le Net, d’ici à cinq ans. Et ce sera environ 18% pour les vêtements et les chaussures déjà cette année, puis un cinquième en 2018. Dans l’électronique de loisirs, près de 30% des recettes proviendront de ventes online cette année déjà.

Il faut savoir que de nouvelles habitudes s’accélèrent. En 2016, 9% des personnes sondées par l’Uni de Saint-Gall procédaient à des achats sur le Web une à deux fois par semaine. Soit près de 50% de plus qu’un an auparavant. La croissance annuelle moyenne de la consommation en ligne atteignait 6,4% de 2008 à 2015, puis 7,3% de 2012 à 2015 (chiffres de Credit Suisse).

Ces tendances, auxquelles s’ajoutent les soucis d’anticipation des détaillants, ne manquent évidemment pas de toucher le personnel des grandes enseignes de la distribution. En particulier sur l’arc lémanique. De 2011 à 2013, les effectifs ont diminué de 1,8% dans les magasins traditionnels, dits stationnaires, à Genève. A Lausanne, au cours de la même période et dans le même secteur, 2,3% des postes ont été supprimés. Une accélération a en plus été observée à Genève en 2014: moins 2,9%. Les employés de la vente s’avèrent en fait particulièrement exposés sur l’arc lémanique, puisque seulement 0,7% des jobs ont disparu chez les distributeurs de l’ensemble du pays en 2014.

Les perspectives de conversion, liées au développement d’activités en ligne, paraissent en outre minces. «A long terme, les détaillants suisses développeront difficilement leurs chiffres d’affaires online. Les plus grands spécialistes du commerce électronique devraient, en effet, continuer d’accroître leurs parts de marché dans le pays», estime Thomas Rudolph, professeur de marketing et de gestion à l’Uni de Saint-Gall.

Le distributeur allemand Zalando apparaît d’ailleurs en tête des dix distributeurs online les plus sollicités en Suisse. Suivi bien sûr du leader mondial de la discipline, Amazon. La firme créée par Jeff Bezos devrait en outre s’implanter sur le marché suisse de façon imminente. Coop et Migros (LeShop, Ex Libris, Digitec et Galaxus) réussissent certes d’appréciables progressions, mais restent encore loin derrière. Le tourisme d’achat online s’ajoutera ainsi de plus en plus à celui dans les magasins situés dans les pays voisins, où la population suisse effectue déjà environ 10% de ses commissions.

Dans ce contexte, toujours plus d’experts s’attendent à une diminution des surfaces commerciales exploitées par les détaillants. Les baisses de productivité (chiffre d’affaires par mètre carré) imposent cette tendance: moins 2,9% chez Migros en 2015 et moins 3,6% chez Coop. «Les grands distributeurs seront toujours présents dans les centres des plus grandes cités. Le commerce de détail diminuera, en revanche, sa présence dans les plus petites villes, où le chaland s’avère trop rare», prévient Thomas Rudolph.

En fonction de l’évolution des intérêts des distributeurs, des mesures incitatives peuvent en plus stimuler les changements d’habitudes. En 15 ans, les compagnies d’aviation sont ainsi parvenues à se passer d’une large partie du personnel autrefois affecté dans l’émission de billets. Une activité, il est vrai, épargnée par tout souci logistique. Aujourd’hui près de 70% des voyageurs déterminent leurs plans de vol eux-mêmes, sur le Net.

Apparu plus récemment, l’e-banking semble sur le point de se développer encore plus vite. Plus de 40% de la clientèle des banques helvétiques solliciteraient déjà des prestations en passant par la Toile. Les principaux protagonistes de la place financière suisse consentent actuellement d’importants efforts d’adaptation aux nouvelles attentes sévissant sur le marché.

Les guichets de banques tendent ainsi à disparaître. Surtout dans le réseau pléthorique du groupe Raiffeisen, comprenant encore 980 agences l’automne dernier, contre 300 pour UBS et 150 pour Credit Suisse. «Au cours des dix dernières années nous avons déjà fermé 300 de nos points bancaires. Au cours des cinq à dix prochaines, ce sera 200 fermetures de plus. Il s’agit de lieux ne pouvant plus être rentabilisés. Du fait d’une digitalisation croissante, de moins en moins de clients se rendent dans nos filiales. Ils effectuent leurs opérations en ligne et restent à la maison», indiquait en septembre le président de la direction de Raiffeisen Suisse, Patrik Gisel.

Interrogé dans nos pages le printemps dernier, le chairman d’UBS Switzerland, Lukas Gähwiler, avait lui-même adressé un message clair à son personnel: «Aujourd’hui un de nos conseillers suit, en général, entre 100 et 1500 clients selon le segment: gestion de fortune ou clientèle particulière. Il est désormais possible de doubler la clientèle de chacun de nos conseillers, du fait du basculement de nombreuses formalités administratives sur Internet.»

Les progrès de la digitalisation ne se profilent guère comme un long fleuve tranquille.

