Des milliers d’employés de banque devront quitter Londres

C’est annoncé, c’est officiel depuis lundi. Le gouvernement britannique de Theresa May activera l’article 50 du traité de Lisbonne le mercredi 29 mars. Après l’approbation de ce projet par le Parlement britannique, la reine Elisabeth II a elle-même validé cette démarche le jeudi 16 mars. Tout indique désormais que le divorce sera consommé d’ici deux ans. Les acteurs de la principale place financière européenne se préparent cependant depuis presqu’un an à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Résultats: 10'000 à 20'000 emplois quitteront la City.

Avant même le referendum du 24 juin 2016, le président du directoire de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, annonçait que 4000 de ses 16'000 collaborateurs actifs dans le Royaume-Uni pourraient être touchés par des délocalisations vers l’Europe continentale. Des responsables de la banque new-yorkaise ont en outre évoqué ce mois-ci, auprès de l’agence d’information financière Bloomberg, des recherches de locaux, de bureaux à Dublin et Francfort.

Les deux plus grandes banques helvétiques ne sont pas moins concernées par la préparation de tels déménagements. Ceux-ci sont imposés par la nécessité de se préserver un accès facile au marché de l’Union européenne. Le mois dernier, le directeur financier de Credit Suisse, David Mathers, prévenait lui-même que la perte d’un tel accès mettrait en danger 10% à 15% des bénéfices de la deuxième banque du pays, alors que ceux de ses deux filiales britanniques oscillent actuellement entre 4 milliards et 5 milliards de dollars (environ autant en francs). Il paraît toutefois difficile de déserter complètement Londres, une ville vouée à demeurer un des plus importants centres financiers du monde.

Exception parisienne

Dans ce contexte, le président du conseil d’administration d’UBS, Axel Weber, vient de rappeler qu’une décision finale se prépare au sujet de l’éventuelle délocalisation de 1500 employés sur 5000, actifs dans la division banque d’investissement d’UBS au Royaume-Uni. Credit Suisse n’articule encore aucun chiffre, mais ne cache pas ses préoccupations. Des responsables de la deuxième banque helvétique ont confirmé en janvier, auprès de Bloomberg, l’examen d’options d’extension à Dublin.

Les plus grandes banques du monde s’adaptent donc progressivement à un nouveau cadre juridique et politique, inédit depuis plus de quarante-cinq ans lorsqu’il entrera en force dans deux ans. Les préparatifs de ces établissements se concentrent actuellement avant tout sur des sites comme Dublin et Francfort. La plus grande banque japonaise Mitsubishi UFJ semble toutefois préférer une simple extension de ses bureaux déjà existants à Amsterdam.

Le président du directoire de la société britannique HSBC (Hongkong & Shangai Banking Corporation Holdings PLC), Stuart Gulliver, a aussi annoncé un changement très important: le transfert à Paris d’effectifs assurant actuellement 20% de l’excédent de la banque d’affaires de HSBC, à Londres. Avant même le scrutin du 24 juin, le nombre d’un millier de collaborateurs était souvent évoqué.

Echec programmé

L’exception de HSBC ne devrait cependant pas remettre en cause l’échec du plan de la maire de Paris. Moins de deux semaines après le succès du Brexit auprès des sujets du Royaume-Uni, Anne Hidalgo manifestait de grandes ambitions: «Mon objectif est clair: faire de Paris la première place financière européenne. Beaucoup d’entreprises attendent dès aujourd’hui des signaux concrets des places européennes. Paris doit être capable de faire valoir ses atouts sur le plan international. De nombreux classements internationaux présentent Paris comme un hub mondial de l’innovation.»

Une nette majorité des plus grandes banques du monde prévoient cependant de délocaliser des milliers d’emplois avant tout sur Dublin et Francfort. La capitale irlandaise séduit du fait d’une législation et de réglementations pleines de points communs avec celles de la Grande-Bretagne. Ses habitants et ses entreprises vivent en outre en anglais, comme sur les bords de la Tamise. Francfort convainc en outre du fait de la présence d’institutions telles que la Banque centrale européenne et la BaFin, l’autorité allemande de surveillance des marchés financiers. (TDG)