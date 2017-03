Des marques misent sur les réseaux sociaux

La manifestation bâloise, qui célèbre ses 100 ans, doit revoir sa position, selon certains observateurs du monde de l'horlogerie.

De grandes marques telles que Bulgari, Raymond Weil ou encore Omega visent aussi la clientèle par le biais des réseaux sociaux ou internet.

Au deuxième étage de la halle principale, la marque jurassienne Louis Erard a une place de choix. Aucun visiteur ne peut manquer son enseigne qui trône bien en vue en bout d'allée.

Cette place stratégique, qu'il occupe depuis cinq ans, Alain Spinedi, patron de la marque indépendante jurassienne Louis Erard, a dû batailler ferme pour l'obtenir, explique-t-il à l'ats. Mais au fil des années, il a vu son entourage se transformer.

Le géant sud-coréen de l'électronique Samsung s'est installé à quelques pas de son stand, faisant cette année son entrée officielle au sein de la grand-messe de l'horlogerie.

D'autres géants asiatiques comme Casio ou Seiko entourent le nouveau-venu. Et il s'y ajoutent deux bijoutiers, remarque Alain Spinedi.

L'horlogerie suisse semble minoritaire en ces lieux. Un sentiment conforté par son voisin de stand, la marque jurassienne Maurice Lacroix. L'année dernière, il y avait plus de marques suisses, selon son directeur Stéphane Waser. «Nous sommes probablement dans une nouvelle ère».

Baisse de trafic

Ce changement ne laisse personne indifférent dans les allées de Baselworld. L'arrivée de Samsung et le départ de certaines marques, comme l'Américain Fossil font réfléchir.

Dans les allées du Salon international de l'horlogerie et de la bijouterie, plusieurs exposants constatent une baisse de trafic de et s'interrogent sur la pérennité du Salon.

«Peut-être que le concept a vécu», se demande Alain Spinedi qui malgré ses hésitations veut continuer à privilégier le contact direct.

Certains clients rechignent en outre à faire le déplacement à Bâle qui leur coûte de plus en plus cher en raison du franc fort, des frais de transport et d'hébergement, avouent certains exposants. Des séminaires locaux pourraient être plus porteurs, selon eux.

Critères restrictifs

Interrogée sur la baisse du nombre d'exposants de 1500 en 2016 à 1300 cette année, la direction de Baselworld explique que la manifestation privilégie la qualité. Les critères d'admission ont notamment été durcis. Des marques importantes auraient été refusées. Sans oublier le contexte économique difficile pour le secteur de l'horlogerie. Au prix de la location d'un espace, certains préfèrent exposer en dehors du Salon, dans des hôtels par exemple.

Baselworld continue de jouer un rôle important pour fédérer toutes les marques, estime Jean-Christophe Babin, patron de Bulgari. La filiale du géant français du luxe LVMH dispose de l'une des meilleures places, à l'entrée de la halle principale aux côtés des autres marques principales du groupe Tag Heuer, Hublot et Zenith.

Les coûts sont très élevés, reconnaît toutefois M. Babin. Comme d'autres, Bulgari s'intéresse aussi aux réseaux sociaux et à internet. La maison italienne a notamment lancé une montre que le client conçoit lui-même sur une application. Mais sa livraison se fait en boutique, note M. Babin. Le contact demeure.

La marque familiale genevoise Raymond Weil est aussi très active sur les réseaux sociaux, où ses montres dédiées aux légendes de la musique connaissent le succès. Son directeur Elie Bernheim ne veut pas sous-estimer leur force.

Innovation

Omega a de son côté lancé une opération de vente sur instagram qui a beaucoup fait parler d'elle en début d'année. Un pas vers la vente en ligne que confirme le patron de la marque-phare de Swatch Group. Omega réfléchit actuellement à la stratégie à adopter en ce domaine, affirme Raynald Aeschlimann, son directeur.

Concurrencés par les nouveaux moyens de communication mais aussi par le SIHH à Genève - certaines marques ont quitté Bâle pour les bords du Léman ces dernières années -, les organisateurs de Baselworld cherchent des solutions. Pour attirer de nouveaux exposants et remplir les halles vides, ils ont notamment lancé un nouveau concept, l'espace «Les Ateliers», pendant du «Carré des horlogers» du SIHH, qui réunit une sélection d'horlogers indépendants. (ats/nxp)