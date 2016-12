Des lentilles contre la cataracte sur le marché

L'Agence américaine du médicament (FDA) a homologué un système de lentilles d'Alcon permettant de traiter les patients atteints de la cataracte, a annoncé la division ophtalmologique de Novartis. Sa commercialisation doit débuter au premier trimestre 2017.

La lentille multifocale intraoculaire AcrySof IQ ReSTOR 3.0D est destinée aux personnes adultes souffrant déjà de presbytie et d'astigmatisme, a précisé Alcon dans un communiqué.

Quelque 4 millions d'opérations de la cataracte sont réalisées chaque année aux Etats-Unis et près de la moitié des patients ont un niveau d'astigmatisme qui peut être traité avec cette lentille, a affirmé Alcon.

Au niveau mondial, 1,7 milliard de personnes sont atteintes de presbytie, un chiffre qui doit monter à plus de 2 milliards d'ici à 2020. La lentille est déjà commercialisée dans l'Union européenne, en Australie, au Canada et dans divers pays d'Amérique centrale et du sud ainsi qu'en Asie. (ats/nxp)