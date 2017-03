Des grandes banques fuient les fiscs européens avec succès

En dépit du zèle dont font preuve l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), et son expert fiscal Pascal Saint-Amans depuis dix ans, l’optimisation fiscale se pratique encore avec succès et à grande échelle au sein de l’Union européenne. Une enquête explosive d’Oxfam International (Oxford Commitee for Famine Relief) le démontre encore aujourd’hui.

Dans le rapport de cette organisation non gouvernementale, intitulé «Banques en exil: comment les grandes banques européennes profitent des paradis fiscaux», Oxfam International livre une analyse inédite des activités des vingt plus grandes banques de l’Union européenne. Ce rapport démontre qu’elles déclarent 1 euro sur 4 de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, soit un total de 25 milliards d’euros pour l’année 2015. Un montant en déconnexion complète avec la réalité économique de ces territoires. Ceux-ci ne représentent que 5% du PIB (produit intérieur brut) mondial et 1% de la population mondiale.

La profitabilité de chaque collaborateur atteint il est vrai des sommets dans les paradis fiscaux. Les employés des vingt plus grandes banques européennes s’y avèrent quatre fois plus productifs qu’un employé moyen, au niveau global. Du coup, les activités de ces établissements sont plus de deux fois plus lucratives dans les paradis fiscaux que dans les autres pays. Pour 100 euros de chiffre d’affaires, les banques européennes déclarent 42 euros de bénéfices dans les paradis fiscaux, contre 19 euros en moyenne.

Exemple concret de la puissance d’attraction d’un paradis fiscal, même lorsque celui-ci est un éminent Etat-membre de l’Union européenne. Au Luxembourg, les vingt plus grandes banques européennes déclarent 4,9 milliards d’euros de bénéfices. Soit plus qu’au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède réunis, selon les observations d’Oxam International. Le Luxembourg ne représente toutefois que 0,008% de la population mondiale.

Un nom de banque? Société Générale réalise 587 millions d’euros de bénéfices au Luxembourg. Ce montant équivaut à celui de ses bénéfices cumulés en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Un résultat en fait guère surprenant au regard du potentiel de concurrence fiscale dont le Luxembourg semble capable. Oxfam International rappelle en outre un des enseignements majeurs de l’affaire des Panama Papers: la filiale luxembourgeoise de Société Générale a créé la moitié des sociétés offshore (475) en lien avec le cabinet Mossack Fonseca.

Le potentiel des Iles Caïmans, territoire appartenant au Royaume-Uni, se révèle lui aussi fort appréciable. Les banques y réussissent en effet de magnifiques rendements: pour 100 euros de chiffre d’affaires, 167 euros de bénéfices y sont en moyenne récoltés, selon les calculs d’Oxfam International. (TDG)