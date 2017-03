Des employés zurichois d'Air Berlin menacés

Belair va cesser ses activités en Suisse à fin octobre, a indiqué Air Berlin mettant un terme aux spéculations annonçant une liquidation à fin mars. Jusque-là, la compagnie opérera encore de Zurich avec quatre Airbus A321. Ces appareils seront ensuite transférés à la compagnie autrichienne Niki. L'inconnue demeure quant à l'avenir des 285 collaborateurs de Belair.

Les employés ont certes obtenu des assurances de la maison-mère allemande. Elle leur offre une garantie d'emploi de douze mois aux conditions actuelles, puis ils se verront proposer des offres de reclassement au sein du groupe, a indiqué Air Berlin sans vouloir toutefois préciser la forme de ces propositions.

Le syndicat Aeropers, qui soutient les pilotes de Belair, émet de vives critiques à l'égard de ces mesures de restructuration. Il est scandaleux de parler d'une garantie pour une durée aussi courte, estime Henning Hoffmann, directeur d'Aeropers. Passé ce délai de douze mois, les employés de Belair verront leurs conditions de travail se détériorer.

Précédents

Ce n'est pas la première fois que la maison-mère allemande exige des sacrifices de ses collaborateurs suisses, rappelle M. Hoffmann. En 2015 déjà, ces derniers ont été obligés d'accepter une baisse de salaire allant jusqu'à 20%. Ces mesures sont d'autant plus difficiles à avaler qu'en 2016 Belair a été la seule des filiales du groupe Air Berlin à inscrire des bénéfices.

Le personnel est déçu et l'ambiance est mauvaise, explique M. Hoffmann. D'autant plus que les incertitudes demeurent, Air Berlin n'étant pas en bonne forme. En 2015, le groupe a enregistré la plus grosse perte de son histoire, à 447 millions d'euros, soit près de 480 millions de francs au cours actuel.

D'ici un an, environ 50 des 85 pilotes de Belair devront travailler de Vienne, annonce Aeropers. Les autres se verront proposer des options en Allemagne. Un pilote helvétique peut facilement vivre en Suisse et se rendre à Vienne en avion pour travailler. En revanche, le coût de la vie en Suisse ne lui permet pas de survivre avec un salaire autrichien, estime Tobias Mattlé, vice-président du syndicat.

Des pilotes de Niki voleront quant à eux depuis la Suisse. Or, leurs salaires sont plus bas que ceux de leurs collègues helvétiques et ils ne sont protégés par aucune convention collective de travail (CCT), poursuit Tobias Mattlé.

Nouvelle entité

La réorganisation d'Air Berlin, pilotée par son actionnaire Etihad, prévoit notamment la création d'une nouvelle entité regroupant les vols de vacances de la filiale d'Air Berlin Niki et de Tuifly, compagnie du voyagiste allemand Tui. Contrôlé à 24,8% par TUI et à 25% par Etihad, les 50,2% étant détenus par une fondation australienne, le transporteur disposera d'une flotte de près de 60 appareils.

Belair de son côté exploitera un réseau de destinations à partir des plus importants aéroports d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche.

Propriété d'Air Berlin depuis 2009, Belair fait les frais de la politique d'expansion de la deuxième compagnie aérienne allemande. Belair a été fondé par Hotelplan, après la déconfiture de Swissair et de sa filiale charter Balair. (ats/nxp)