Dernière édition pour la Schweiz am Sonntag

Le journal dominical alémanique Schweiz am Sonntag est paru pour la dernière fois dimanche après presque dix ans. La publication fusionne dorénavant avec l'édition du samedi d'az Nordwestschweiz et paraîtra sous le titre Schweiz am Wochenende.

Pour expliquer la disparition du titre, l'éditeur AZ Medien invoquait en décembre la baisse continue des recettes publicitaires et les coûts élevés d'imprimerie, de papier et de distribution. En renonçant à une édition le dimanche, AZ Medien disposera de moyens supplémentaires pour le travail journalistique et la qualité, estiment l'éditeur Peter Wanner et le rédacteur en chef Patrick Müller.

Parution dès 2007

La première édition dominicale de l'éditeur argovien est parue en septembre 2007 avec Sonntag. Le titre tirait à 24'000 exemplaires. En 2013, le journal a été fusionné avec la Südostschweiz am Sonntag et a paru sous le titre Schweiz am Sonntag. Il affichait un tirage de 203'156 exemplaires.

Selon les chiffres de la REMP publiés en avril dernier, le titre affichait un tirage de 190'176 exemplaires et un lectorat de 345'000 fidèles. L'automne dernier, AZ Medien avait annoncé la suppression de 26 postes. Six licenciements ont été prononcés.

Le marché de la presse dominicale reste très convoité en Suisse alémanique: pas moins de cinq journaux paraissent actuellement le dimanche outre-Sarine. (ats/nxp)