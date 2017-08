Denner limite les risques avec les œufs

Quel suspense ! Vendredi 4 août, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) donne l’alerte : des œufs contaminés au fipronil, insecticide interdit et potentiellement dangereux pour l’homme, ont été détectés en Suisse. Prudents, Migros, Coop et Aldi (Suisse) retirent le m^me jour les œufs importés de leurs étalages. Trois jours plus tard, l’OSAV estime qu’il n’y aucun risque à consommer les œufs importés dans la patrie de Guillaume Tell. Denner préfère toutefois imiter aujourd’hui ses confrères : il cesse de vendre des œufs frais importés et rembourse les clients dans tous ses magasins.

Les principes de précaution devraient rassurer. Mais ils suscitent parfois de gros frissons. Que faut-il penser des œufs contaminés au fipronil. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) considère cet insecticide, interdit dans l’agriculture suisse depuis 2014, comme une substance de toxicité moyenne, susceptible à haute dose d’être nuisible aux reins, au foie et aux glandes lymphatiques. Le 7 août, les autorités françaises et britanniques ont pourtant décelé quelques œufs laissant apparaître des traces de ce produit peu rassurant.

Les autorités sanitaires néerlandaises et belges semblent s’entendre sur une source de contamination d’œufs, commercialisés en Europe : des produits de nettoyage utilisés aux Pays-Bas. Le ministre belge de l’agriculture, Denis Ducarme, apporte une précision intéressante : l’Agence de sécurité alimentaire de son pays a admis avoir eu connaissance « d’un problème de Fipronil dans le secteur avicole » déjà en juin. L’alerte n’aurait pourtant été donnée au niveau européen que le 20 juillet.

Rappelons que les œufs importés en Suisse ne sont le plus souvent utilisés que de deux manières. Ils sont intégrés dans des produits transformés, tels que des pâtes, ou vendus frais sous les marques à petits prix des plus grands distributeurs. (TDG)