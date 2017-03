Credit Suisse, comme UBS, redoute les élections françaises

«Les élections présidentielles françaises représentent le principal risque pour l'Europe cette année. À moins de deux mois du premier tour, Marine Le Pen, la candidate du Front national (FN), est en tête dans la plupart des sondages avec environ 26% d'intentions de vote au premier tour (fixé au 23 avril). Elle a inscrit au cœur de son programme la renégociation des traités de l'Union européenne et le retour à la monnaie nationale», rappellent les experts de Credit Suisse.

Ces derniers semblent partager, au moins en partie, l’avis des spécialistes d’UBS: «Les prochaines élections présidentielles françaises renforcent l’attrait du franc, comme valeur refuge.» Les deux grandes banques évoquent cette crainte, tout en jugeant peu probable l’abandon de la monnaie unique par un des dix-neuf états l’ayant adopté. Credit Suisse prête en outre une attention toute particulière à la série d’échéances politiques, aussi importantes qu’incertaines, prévues cette année en Europe: les élections législatives aux Pays-Bas le 15 mars, les présidentielles françaises entre avril et mai et les élections fédérales allemandes l’automne prochain.

La deuxième banque helvétique relève cependant que le risque politique ne se limite pas aux élections: «Le gouvernement britannique devrait en effet activer incessamment l'article 50 du traité sur l’Union européenne (permettant de consommer le Brexit, décidé par le peuple du Royaume-Uni en juin dernier, ndlr). Les débats avec les assemblées régionales, et notamment avec le Parti national écossais, ainsi que les désaccords, tant chez les conservateurs que chez les travaillistes, indiquent qu'il ne sera pas facile d'atteindre ne serait-ce que la ligne de départ des discussions avec Bruxelles. La Grèce devra par ailleurs rembourser plus de 6 milliards d'euros d'ici à juillet, alors que son gouvernement s'oppose fortement à de nouvelles mesures d'austérité. L'Allemagne rejette néanmoins une décote de la dette grecque; et le Fonds monétaire international (FMI) refuse d'approuver des financements supplémentaires tant qu'une solution durable de restructuration de la dette nationale n'aura pas été trouvée. Même si c'est peu probable, l'Italie et l'Espagne pourraient en outre se trouver confrontées à des élections anticipées. Celles-ci provoqueraient des changements supplémentaires pour l'Europe.»

Du fait de ce contexte particulièrement délicat, Credit Suisse propose maintenant un baromètre du risque pour aider à se positionner: «Conçu pour estimer le niveau de risque intégré par les marchés des capitaux, ce dispositif est basé sur une échelle de risque établie à partir de données collectées sur dix ans. Celles-ci incluent ainsi la faillite de Lehman Brothers, la crise grecque, le Brexit et le référendum italien. Le baromètre indique à ce stade, sur l'ensemble du marché, une absence de préoccupation vis-à-vis du risque systémique. En observant les divers secteurs, du marché monétaire aux titres à revenu fixe, en passant par les actions et les devises, les stratégistes de Credit Suisse constatent que, par rapport à l'histoire récente, le marché obtient actuellement un score d’environ 2, sur une échelle de 0 à 10. La note maximale signifie que les valorisations reflète une profonde inquiétude des investisseurs.»

La situation actuelle ne s'avère donc pas encore réellement angoissante. Mais le suspense ne fait que commencer. (TDG)