Corruption: le patron de Samsung inculpé

Trois cadres démissionnent

Trois cadres dirigeants de Samsung, le premier conglomérat de Corée du Sud, ont démissionné mardi après leur inculpation pour corruption dans le cadre d'un vaste scandale qui secoue le pays depuis des mois, a annoncé le groupe. Samsung va également démanteler son Bureau des stratégies futures, qui supervise toutes les décisions importantes du conglomérat.



Lee Jae-Yong, héritier de l'empire et vice-président du navire-amiral Samsung Electronics, également inculpé, ne figure pas parmi ceux qui quittent l'entreprise.



Le bureau du procureur spécial sud-coréen a annoncé mardi la mise en examen du patron de Samsung Group, Lee Jae-Yong, et de quatre autres responsables du groupe. Ils sont accusés de corruption, détournement de fonds et d'autres infractions dans le cadre de l'enquête sur un scandale national.