Comment Coca lutte contre le désamour pour le sucre

Après le Royaume-Uni ou le Mexique, la Suisse figure parmi les premiers pays à découvrir le nouveau visage des bouteilles et canettes de Coca-Cola. Le groupe américain, numéro un mondial des boissons non alcoolisées, a lancé hier à Zurich sa nouvelle stratégie marketing, appelée «One Brand». Il n’a pas lésiné sur les moyens pour marquer le début de ce «chapitre important» de son histoire.

Au menu: petits-fours végétariens, tours de magie et les stars de sa nouvelle campagne publicitaire, réunies devant un parterre d’invités et de journalistes. Si le joueur de football Xherdan Shaqiri a fait faux bond, apparemment sur ordre de son entraîneur, les autres «ambassadeurs» helvétiques de la marque étaient présents: le rappeur vaudois Stress et deux vedettes alémaniques, la présentatrice Alexandra Maurer et la blogueuse Zoë Pastelle. Leur visage s’affichera bientôt partout en Suisse pour présenter l’identité visuelle remaniée de Coca-Cola.

Unité graphique

Le graphisme des bouteilles et cannettes Life, Light et Zero s’alignent désormais sur la version originale rouge. Seule une couleur différente sur fond de l’emblématique «disque rouge» Coca les dis

tingue. Autre nouveauté: les indications sur l’absence ou la réduction de sucre et de calories seront mises en évidence directement sur l’étiquette. Selon la compagnie, 40% des Suisses ne sont pas conscients que la boisson Coca Zero ne contient pas de sucre.

Justement, avec cette nouvelle identité visuelle, le géant du soda veut relever le défi que représentent pour ses ventes les inquiétudes liées à la consommation de sucre. «Si les gens essaient de boire moins de Coca, ce n’est pas qu’ils n’aiment pas la marque, mais qu’ils veulent moins de sucre. Jusqu’à présent, notre réponse a cela a été de créer des variantes sans sucre ou sans calories. Mais ce n’est pas suffisant», a déclaré Marcos de Quinto, directeur marketing au niveau mondial de Coca-Cola. En réunissant ses marques sous une «master brand», la firme veut rappeler aux consommateurs que les boissons Coca-Cola se déclinent avec ou sans sucre. Pas besoin d’aller vers une autre marque si l’on n’a pas envie de sucre.

Ventes en hausse

«Nous sommes convaincus que cela va permettre d’augmenter la consommation des variétés sans sucre ou allégées», dit Matthias Schneider, porte-parole pour la Suisse. Selon le groupe, la stratégie «One Brand» a déjà stimulé la demande pour le produit «Coca Zero» dans les quelques pays où elle a été lancée dans le courant de l’année dernière.

En octobre, le groupe américain a également annoncé qu’il allait s’employer à réduire encore la teneur en sucre de ses boissons.

(TDG)