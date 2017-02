Bruxelles épingle Vienne pour statistiques trompeuses

Vienne a publié des statistiques erronées pour la région de Salzbourg, en 2012 et 2013. Ouverte en mai 2016, une enquête «a révélé que de graves irrégularités avaient entaché la compilation, le contrôle et la déclaration d'opérations financières et non financières, dans le Land de Salzbourg pendant plusieurs années», explique la Commission dans un communiqué. Ces négligences ont conduit à la communication de chiffres inexacts de la dette en 2012 et 2013, ajoute-t-elle.

Depuis 2011, l'exécutif européen a le pouvoir de contrôler les statistiques transmises à Eurostat, l'office de la statistique de l'Union européenne (UE). Et il peut recommander au Conseil européen des amendes pour les pays faisant preuve de négligence.

Le cas ne s'est produit qu'une seule fois jusqu'ici avec l'Espagne. Ce pays a écopé, en 2015, d'une amende de 18,93 millions d'euros pour la manipulation de statistiques dans la communauté autonome de Valence. (ats/nxp)