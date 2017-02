Bruxelles devrait entraver la naissance d'un géant boursier

Le London Stock Exchange (LSE) a expliqué avoir observé la requête de Bruxelles lui demandant de se séparer de sa part majoritaire dans l'opérateur boursier italien MTS, mais conclut ne pas pouvoir répondre positivement à une telle demande.

«Le conseil d'administration du LSE pense qu'il est hautement improbable qu'une telle vente puisse avoir lieu, quand bien même le LSE s'y engagerait», a indiqué le groupe dans un communiqué. «Vu la position actuelle de la Commission européenne, le LSE pense que celle-ci ne devrait probablement pas donner son feu vert à la fusion» entre le LSE et Deutsche Börse.

L'opérateur de Londres a toutefois indiqué dans son communiqué qu'il continuait à vouloir que cette fusion se réalise. Le rapprochement entre le LSE et Deutsche Börse doit donner naissance à un géant boursier de la taille de ceux formés aux Etats-Unis entre le CME de Chicago et l'ICE de New York, ou en Asie avec l'opérateur de Hong Kong.

Précédente tentative

Dans un bref communiqué, l'opérateur allemand a de son côté confirmé le refus du LSE de se séparer de MTS, et déclaré attendre désormais une décision «vers la fin mars» de la Commission européenne sur la fusion.

C'est la troisième fois que le LSE et Deutsche Börse tentent de s'unir: les deux opérateurs avaient par deux fois échoué en 2000 et 2005. Deutsche Börse avait également essayé, sans succès, de se marier en 2011 à NYSE Euronext, qui opère à New York, Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne. (ats/nxp)