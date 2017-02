Berlusconi accuse Bolloré de manipulation de marché

Rien ne va plus entre Silvio Berlusconi et Vincent Bolloré. Le Parquet de Milan a ouvert une enquête pour «manipulation de marché» contre le patron de Vivendi, à la suite d’une plainte déposée par Mediaset, le groupe audiovisuel de Silvio Berlusconi. Ce dernier demande 1,5 milliard d’euros de dommages et intérêts à l’entrepreneur breton.

Autre front. Toujours sur une plainte de Mediaset, l’Autorité de garantie des télécommunications transalpine (Agcom) a ouvert une instruction destinée à déterminer si Vivendi, propriétaire de 24,68% de l’opérateur téléphonique Telecom et de 28,8% de Mediaset, ne viole pas la réglementation italienne sur la concentration dans le marché de la communication.

Silvio était hospitalisé

Pour comprendre les raisons de ce divorce entre les deux magnats de l’audiovisuel européen, autrefois amis, il faut revenir à 2016. L’année où les deux groupes célébraient leurs fiançailles. L’objectif de Vincent Bolloré était alors de créer pour toute l’Europe du Sud un service de création et de distribution de contenus audiovisuels. Soit un Netflix continental, capable de rivaliser avec les concurrents américains. Ses yeux se portent alors sur Mediaset Premium, la télévision à la demande dirigée par Pier Luigi Berlusconi. Celui-ci ayant du mal à s’imposer dans la Péninsule face à la concurrence de Sky. Après des mois de négociation, un contrat est signé le 8 avril 2016. Il prévoit la cession de Mediaset Premium à Vivendi et l’échange de 3,5% des capitaux respectifs entre les deux groupes.

Mais le 25 juillet, alors que Silvio Berlusconi était hospitalisé pour une intervention cardiaque, Vivendi annonce qu’il n’entend plus respecter l’accord. «Nous avons découvert que nous n’avions pas été bien informés, a justifié Arnaud de Puyfontaine, administrateur-délégué de Vivendi et ex-manager de Mondadori, une société de l’empire Berlusconi. Comme si nous avions été invités à manger dans un restaurant trois étoiles et que nous nous fussions retrouvés dans un McDonald’s.»

C’était sans compter sur la réaction du clan italien. Marina Berlusconi dénonce alors «un capitalisme cannibale qui prospère sur la destruction de richesses construites par les autres. Une métastase qui se nourrit des parties saines d’un corps.»

Après les amabilités

Après les amabilités, c’est sur les marchés que la bataille se poursuit. A l’annonce de la rupture du contrat, les actions Mediaset ont chuté en passant en quelques semaines de 4€ à 2,5€. Toutefois, des investisseurs étrangers profitent de ce cours soldé pour rassembler discrètement des actions Mediaset.

En décembre, le pot aux roses est dénoncé par les dirigeants de Mediaset: «C’est Vivendi qui rachète en sous-main le capital de notre société.» Selon l’état-major de Milan, Vivendi a volontairement rompu le contrat pour faire chuter le cours de Mediaset et tenter une escalade hostile du groupe transalpin. Une évidente manipulation du marché, aux yeux de Mediaset. (TDG)