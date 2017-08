Aux HUG, une avancée liée à la sécurité sanitaire

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) franchiront cet automne une toute grande étape sur la voie de la transition énergétique. Ils mettront en effet en fonction un premier champ solaire à haute température sous vide, sur le toit du bâtiment Gustave Julliard, situé entre le boulevard de la Cluse et l’avenue de la Roseraie. L’équipement, en voie d’achèvement, s’étend sur 530 mètres carrés. Cet investissement, à hauteur de 4,2 millions de francs, permettra de satisfaire une partie des besoins en chaleur de la stérilisation centrale de l’établissement. Il s’agit là d’un maillon important de la sécurité sanitaire au sein des HUG.

Ce champ solaire est avant tout constitué de tubes. Le capteur solaire sous vide est ainsi composé d’une série de tubes transparents en verre. Dans chaque tube se trouve un absorbeur pour capter le rayonnement solaire et un échangeur pour permettre le transfert de l’énergie thermique. Les tubes sont mis sous vide pour éviter les déperditions thermiques de l’absorbeur. Précaution supplémentaire: ce dernier subit un traitement visant à empêcher le rayonnement. Ainsi, des capteurs solaires performants sont-ils réalisés, sans isolation thermique rapportée ni coffre de protection.

Belles performances

Leurs belles performances en rendement énergétique ont déjà été démontrées. L’emploi de tubes sous vide garantit en effet une isolation thermique d’une remarquable efficacité. On ne constate ainsi presque aucune perte entre les tubes de verre et l’absorbeur. Du coup, le capteur est en mesure de convertir un rayonnement solaire, même faible, en chaleur utile. En particulier pendant les mois d’hiver, lorsque les températures extérieures sont basses, les capteurs à tubes sous vide utilisent entièrement le rayonnement solaire à disposition.

L’échange de chaleur s’effectue grâce au fluide caloporteur mis en contact avec une surface d’échange à l’intérieur du tube. En l’occurrence, le fluide caloporteur est constitué d’une huile thermique de la marque Therminol SP. Ce produit de synthèse présente l’avantage d’être beaucoup plus facilement pompable à basse température que nombre d’autres huiles minérales similaires. Les opérations peuvent ainsi se poursuivre même pendant la grisaille du mois de novembre.

Cette infrastructure permettra de satisfaire un dixième des besoins en énergie de la stérilisation centrale des HUG. Cette petite usine, située au deuxième sous-sol du secteur Cluse-Roseraie, assume des missions cruciales: collecter le matériel souillé au sein des diverses unités de soins, le trier, le laver, le conditionner, le stériliser puis le distribuer. Les procédures orchestrant toutes ces opérations fonctionnent selon une règle simple: tout commence avec le sale et s’achève avec le stérile, avant que la distribution du matériel stérilisé ne puisse commencer.

Défi même pour le fournisseur

Il s’agit d’une des premières expériences européennes de champ solaire à haute température sous vide en milieu hospitalier. Pierre-André Zuber, le chef du Service de la maintenance et de l’exploitation des HUG, fort d’environ 200 collaborateurs (sur près de 11 150 dans l’ensemble des HUG), et son équipe en ont assumé le pilotage. «Un réel défi d’innovation puisque même notre fournisseur, la société allemande EuroSun Vacuum-Solar-Systems GmbH, n’avait jamais réalisé de telles installations pour atteindre des températures aussi élevées, soit jusqu’à 175 degrés Celsius», indique Pierre-André Zuber.

L’usage de cette technologie aux HUG retient évidemment la plus vive attention, car il est lié à la stérilisation centrale. Ses 65 collaborateurs y font les trois huit, sept jours sur sept et 365 jours par an. Leurs efforts relèvent de la lutte globale contre les infections, un combat fondamental dans tous les hôpitaux. Même ceux de Suisse. Les infections contractées dans les hôpitaux et les EMS (établissements médico-sociaux) du pays causent environ 2000 morts par an. Du coup, les HUG se sont très vite profilés en pionniers dans ce domaine, il y a déjà vingt-deux ans.

Véritable culte de l’innovation

A l’époque, le Dr Didier Pittet comprend qu’un mauvais respect de l’hygiène des mains provoque une grande partie des infections contractées au sein des HUG. Or, en observant le personnel soignant, il se rend compte que se laver les mains avant chaque intervention, avec de l’eau et du savon, devient impossible. Cette élémentaire précaution d’hygiène prend en effet trop de temps. Une idée lumineuse surgit alors dans la tête du Dr Didier Pittet: utiliser à la place du savon de l’alcool, bien connu pour ses pouvoirs antiseptiques et sa rapidité d’action.

Le médecin perfectionne progressivement la formule avec le pharmacien William Griffiths. Ces deux experts, un brin complices, créent finalement le «Geneva Model» de l’hygiène des mains, basé sur une solution hydroalcoolique et des recommandations d’usage. Reprise et développée par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), la stratégie est aujourd’hui acceptée dans plus de 170 pays et plus de 17 000 hôpitaux. Le culte de l’innovation se pratique donc depuis belle lurette aux HUG.

Enseignements pour les communes

Dans de multiples domaines, les HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) s’efforcent d’innover (voir ci-dessus). «Notre nouvelle expérience énergétique, avec un premier champ solaire à haute température sous vide, sur le toit d’un de nos bâtiments, est effectuée avec le concours de l’Office cantonal de l’énergie (OCEN), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), l’Office des bâtiments de Genève (OBA) et des Services industriels (SIG). Nous devrions en tirer des enseignements utiles à beaucoup de communes et d’entreprises genevoises», se félicite le chef du Service de la maintenance et de l’exploitation des HUG, Pierre-André Zuber.

Le nouvel équipement entrera en fonction en automne. Il a nécessité un investissement à hauteur de 4,2 millions de francs. L’Office des bâtiments du Département genevois des finances a fourni la moitié de cette somme, l’OCEN et son pendant fédéral un peu plus du tiers. Les HUG ont assuré le paiement du solde (15%). Dans cette affaire, l’établissement vise à apporter la contribution logique d’un tout grand énergivore.

Avec une consommation thermique de 86 gigawattheures par an, les HUG démontrent un appétit équivalant au double de celui du quartier verniolan du Lignon. Leur consommation annuelle d’électricité est égale à 2,5 fois la production du petit barrage du Seujet. Leur soif en eau porte chaque semaine sur un volume correspondant au triple du contenu du bassin olympique des Vernets. P.RK.

(TDG)