Amag lauréat du prix national de la formation

Le prix national de la formation 2016 pour une formation professionnelle exemplaire et durable revient à l'entreprise automobile Amag.

Le prix est doté de 20'000 francs. Il a été remis pour la première fois conjointement par les fondations Hans Huber et FH Suisse.

Amag fait d'un côté de la promotion pour ses places d'apprentissage de manière authentique et attrayante. De l'autre, le concessionnaire gagne, par ce biais, les bonnes personnes pour la bonne place dans l'économie, a dit le conseiller national Christian Wasserfallen (PLR/BE), président de FH Suisse, selon le communiqué commun des deux fondations diffusé mardi soir. Celles-ci encouragent la formation duale.

Amag veut utiliser cet argent pour le recrutement d'apprentis. Il sera injecté dans le projet «Des apprentis recrutent des apprentis». Il est notamment question de se demander comment rendre les métiers techniques plus attrayants, comment motiver parents, écoles et jeunes gens à opter pour un tel apprentissage et ce qui est attendu d'une future entreprise formatrice. (ats/nxp)