Airbus inaugure son nouveau gros porteur

Le nouveau venu de la gamme des A350 a pris son envol sous le ciel gris sombre de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, applaudi par des centaines d'employés, de journalistes et de VIP.

She's in the skies! Congratulations @Airbus - we just witnessed the first ever take off of the #A350-1000 here in Toulouse. #A350FF ?? pic.twitter.com/dFesNjPZRH — Alex Macheras (@AlexInAir) 24 novembre 2016

L'appareil a été allongé d'environ sept mètres, par rapport à son aîné l'A350-900, pour porter son fuselage à près de 74 mètres, ce qui a permis d'ajouter 41 sièges, soit 366 passagers. «C'est le plus gros biréacteur que nous avons jamais construit», s'est félicité François Caudron, vice-président marketing de l'avionneur.

Le nouveau long-courrier entend se placer sur le juteux marché des gros biréacteurs, où règne en maître le Boeing 777-300 de la gamme 377. Selon les experts, ce segment des 350-400 passagers représente 1'000 milliards de dollars (1006,08 milliards de francs).

Face au Boeing

Airbus revendique un coût d'exploitation inférieur d'un quart, comparé à son rival américain, et le «moteur le plus efficace» de sa gamme, produit par le britannique Rolls-Royce, selon M. Caudron. L'A350-1000 est également plus léger d'une vingtaine de tonnes que le Boeing 777-300ER, son concurrent direct.

«70% de la structure est faite de matériaux perfectionnés», comme le composite, et donc plus légers, a souligné M. Caudron. L'A350-1000 est également plus spacieux et plus silencieux que son rival, assure Airbus. «Le 1000 se positionne clairement sur le segment du 777ER et est prêt à l'affronter», conclut M. Caudron.

L'appareil, qui devrait obtenir sa certification de vol «au cours du premier semestre 2017», a reçu 195 commandes de la part de 11 clients, selon Airbus.

Le nouvel Airbus vient compléter la gamme des A350, lancée en 2007, qui connaît un succès certain, avec 810 commandes reçues de 43 clients. (ats/nxp)