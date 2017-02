Air China reprend du service à Zurich

Dès le 7 juin, la compagnie nationale chinoise assurera quatre liaisons par semaine entre le chef-lieu zurichois et Pékin.

Cette information émane de la porte-parole de l'aéroport de Zurich, Raffaela Stelzer, interrogée mardi par le magazine de voyage Travelinside. Le dernier trajet réalisé par Air China entre la métropole suisse et Pékin remonte à octobre 1999.

Ce retour est synonyme de concurrence pour Swiss. Les vols d'Air China partiront, en effet, un quart d'heure après ceux proposés par la compagnie helvétique en mains de l'allemand Lufthansa.

«Nous sommes conscients que les heures de départ sont relativement proches. Mais nous travaillons avec Air China afin de nous coordonner encore plus», explique à l'ats la porte-parole de Swiss, Meike Fuhlrott.

Fin septembre 2016, Lufthansa et Air China avaient annoncé un accord qui permet à chaque compagnie de vendre des billets de l'autre sur certaines destinations. Swiss et Austrian Airlines, filiales du groupe allemand de transport aérien, participent aussi à cette alliance. L'entrée en vigueur de la convention est prévue pour l'été 2017 sur des vols au départ de la Chine vers plusieurs destinations dont Francfort-sur-le-Main, Vienne et Zurich. (ats/nxp)