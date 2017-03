Aevis Victoria dopée par ses cliniques

Nouvel exercice en hausse pour Aevis Victoria SA. La holding a rapporté des ventes en croissance en 2016, à 592 millions de francs (+ 2,9%). Son bénéfice net a chuté de 28%, à 2,7 millions de francs, son résultat d’exploitation (EBIT) a lui bondi de 31,8%, à 31,4 millions de francs.

Le groupe fribourgeois chapeaute notamment la société vaudoise Swiss Medical Network (SMN), qui a racheté à la fin de l’an dernier la clinique Générale-Beaulieu, à Champel.

SMN est sa principale entreprise, elle qui a contribué pour 86% de son chiffre d’affaires l’an dernier. La Clinique Générale-Beaulieu est la deuxième plus importante du groupe, juste derrière son établissement historique de Genolier et loin devant les quatorze autres. Ce réseau de cliniques privées est le deuxième plus important de Suisse, derrière celui du groupe Hirslanden, qui appartient à une firme sud-africaine.

Le chiffre d’affaires net d’Aevis explose depuis 2008, passant de 127 millions de francs cette année-là à 517 millions l’an dernier. Cette hausse est due à une série d’acquisitions importantes. De nombreuses cliniques helvétiques ont été absorbées par SMN, de Générale-Beaulieu à Valère et Providence, à Sion et à Neuchâtel, en passant par Zurich. L’an dernier, SMN a généré un chiffre d’affaires record de 521 millions de francs, une envolée de près de 8%.

La deuxième société de la holding, Victoria-Jungfrau Collection AG, publie des chiffres noirs également. La société basée à Interlaken gère un parc de cinq hôtels de luxe dans quatre cantons (Zurich, Lucerne, Berne et Valais) et quarante immeubles médicaux.

Aevis gère en outre Medgate, le leader dans le domaine de la télémédecine en Suisse et cherche à reprendre LifeWatch, un fournisseur zougois de matériel de suivi médical à distance.

Aevis s’attend à poursuivre sur la voie de la croissance cette année, la holding compte réaliser plus de 700 millions de francs de chiffre d’affaires en 2017. (TDG)