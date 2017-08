A cause de la Corée du Nord, le franc se renforce

Le franc s'est sensiblement apprécié durant la nuit, dans un contexte de regain de tension entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. L'euro est passé sous la barre de 1,14 franc, s'échangeant en début de journée à 1,1332 franc.

Entre 1h et 6 heures, la devise européenne a perdu plus d'un centime par rapport au franc. Mercredi vers 8 heures, la monnaie unique se négociait autour de 1,137 franc. Le dollar a également cédé du terrain par rapport au franc, à un plus bas du jour de 0,9657 franc. Autre valeur-refuge, le yen a aussi suivi une pente ascendante.

Cette appréciation des devises considérées comme des valeurs-refuge intervient alors que les tensions repartent de plus belle entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.

Menace de Trump

Pyongyang a menacé mercredi de frapper le territoire américain de l'île de Guam, dans le Pacifique. Un peu plus tôt, Donald Trump avait promis «feu» et «colère» à la Corée du Nord en cas de nouvelle menace.

La devise helvétique s'est nettement affaiblie vis-à-vis de l'euro depuis fin juillet. Le franc avait atteint la semaine passée un niveau inédit depuis l'abandon du taux plancher de 1,20 franc pour un euro en janvier 2015.

L'euro a repassé le 2 août la barre de 1,15 franc. Les analystes voyaient dans cet affaiblissement de la monnaie helvétique plutôt un mouvement spéculatif qu'une intervention de la Banque nationale suisse (BNS). (ats/nxp)