Une enclave suisse en Avignon, rebelote!

Quatre spectacles helvétiques seront à l'honneur du off entre le 6 et le 26 juillet 2017 à la Cité des papes. Ils ont été choisis par les soins de Laurence Perez, directrice du projet Sélection suisse en Avignon, sur un total de 14o manifestations romandes, alémaniques et tessinoises.

Soutenue par Pro Helvetia-Fondation suisse pour la culture et par CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles), l'initiative assure pour la deuxième fois la présence au Festival de propositions susceptibles d'intégrer les réseaux français et international en vue de tournées ou d'accueils. Et ainsi de concrétiser le voeu général d'un rayonnement de la création – théâtrale, chorégraphique ou hybride – made in Switzerland.

Le florilège comprend pour l'instant quatre titres, dont un destiné au jeune public. D'autres compléteront probablement l'offre d'ici l'été, par le truchement de la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, qui participe dorénavant au financement.

Trois Romands représenteront le pays en terres avignonnaises, dont le Genevois Yan Duyvendak avec sa comédie musicale dévoilée l'an dernier à la Bâtie, Still in Paradise. Egalement basées dans notre ville, Barbara Schlittler et Katy Hernan présenteront le spectacle pour enfants qu'elles ont créé au Théâtre Am Stram Gram l'hiver passé, 1985... 2045. Tandis que la Vaudoise Yasmine Hugonnet, elle, exportera sa chorégraphie Le Récital des postures. Enfin, le Suisse-Allemand établi à Berlin Martin Schick donnera sa performance Halfbreadtechnique, conçue en 2012. (TDG)