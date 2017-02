Un choix qui plaît à tous

Rares sont les décisions culturelles à susciter pareil consensus. Pas une voix discordante ne s’élève du chœur de louanges: à Genève, c’est déjà un événement en soi. Quand la Fondation d’art dramatique désigne hier le tandem Denis Maillefer-Natacha Koutchoumov à la succession d’Hervé Loichemol pour diriger l’actuelle Comédie et l’amener à resplendir là où s’érigera la nouvelle, un tonnerre d’applaudissements la félicite unanimement de son choix. Sami Kanaan, lui qui porte le projet à bout de bras, a de bonnes raisons de savourer une victoire.

Des noms plus glamour avaient circulé en amont – ceux de Galin Stoev ou Dominique Pitoiset. Des ambitions plus avant-gardistes – celles des Suisses Milo Rau ou Stefan Kaegi. Des profils mieux connus des Genevois – Dorian Rossel ou Joan Mompart. Devant les qualités conjuguées de l’actrice et du metteur en scène romands, les violons s’accordent cependant. Pour régner sur le boulevard des Philosophes puis, à l’horizon de 2020, migrer vers le scintillant phare des Eaux-Vives, Maillefer et Koutchoumov convainquent. Ils serviront la création locale tout en aspirant la crème étrangère, s’attacheront une compagnie permanente mais favoriseront les coproductions prestigieuses.

En cette année qui doit redéfinir le tissu théâtral genevois (on attend encore les nominations à la tête du Festival de la Bâtie, des Théâtres Saint-Gervais, du Grütli et de l’Orangerie – sans parler du Grand Théâtre), on peut se réjouir de cette harmonie temporaire. Mais appeler parallèlement de ses vœux – après une période de transition assurée par notre duo – des ambitions plus tranchées sur le plan artistique, qui susciteront à nouveau le débat. (TDG)