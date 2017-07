Pétrole et manipulations à Dallas

Succès planétaire, Dallas se termine en point d’interrogation: J.R. est prêt à se tirer une balle dans la tête. On entend un coup de feu et le dernier plan montre le visage de Bobby, le regard figé par l’effroi. Un cliffhanger haletant qui inscrira définitivement le feuilleton au firmament des séries télévisées.

De pièges sournois en machinations diaboliques, les destins s’entremêlent au gré d’un récit truffé de rebondissements parfois saugrenus. Comme dans tout bon soap opera , on ne compte plus les divorces, remariages, naissances, kidnappings, tromperies ou dépressions – Sue Ellen fréquente assidûment son psy; Pamela, à bout, menace de se jeter d’un toit. Sans oublier les improbables secrets de famille et les tours de passe-passe scénaristiques.

Aux bas instincts de J.R. s’oppose la droiture de Bobby (Patrick Duffy), le benjamin des frères Ewing, parangon d’honnêteté et d’altruisme. Cette figure morale aurait dû être le personnage principal de l’histoire mais se voit voler la vedette par son aîné, les requins étant manifestement plus délicieux à haïr que les Bisounours à aduler. Lors de l’épisode inaugural, Bobby présente à sa tribu sa toute fraîche épouse, Pamela (Victoria Principal), fille de Digger Barnes, ennemi juré de la famille. Cette rivalité noue la trame shakespearienne de Dallas, Pam incarnant une Juliette que J.R. n’aura de cesse de séparer de son Roméo.

Les masses s’enthousiasment pour cette saga à la sauce texane, qui narre les vicissitudes du clan Ewing, pétroliers et éleveurs milliardaires établis dans leur ranch de Southfork, sur fond de trahison, cupidité et noyade dans le bourbon. C’est la première fois qu’un feuilleton met en scène des personnages éminemment antipathiques, à commencer par «l’infâme J.R.», machiavélique antihéros en santiags interprété par Larry Hagman. Le potentiel malfaisant de John Ross s’exerce dans tous les domaines, qu’il s’agisse de duper ses concurrents en affaires ou de tromper sa femme, Sue Ellen (Linda Grey), une ancienne Miss Texas au brushing impeccable que le mépris de son mari a tôt fait de précipiter dans l’alcool.

Un «univers impitoyaaaaable» qui «glorifie la loi du plus fort». Voilà tracés, dès l’amorce du générique français, les enjeux d’une série culte qui tint en haleine des dizaines de millions de téléspectateurs treize ans durant. Diffusée aux Etats-Unis de 1978 à 1991 (à partir de 1981 dans l’Hexagone), Dallas nourrissait son intrigue aux trois mamelles fondamentales de la dramaturgie: le sexe, le pouvoir et l’argent, transposés au pays du stetson.

Par Irène Languin@Gazonee Mis à jour à 08h00

L'ancêtre, «Peyton Place» Adaptation assez libre du best-seller éponyme de Grace Metalious, «Peyton Place» fait, en 514 épisodes de trente minutes, la chronique acide des amours et des secrets d’une bourgade de la Nouvelle-Angleterre. Que ce soit à l’abri de proprettes villas victoriennes ou dans les taudis des bas quartiers, on y suffoque sous l’hypocrisie et le scandale. Banni de certaines bibliothèques municipales à sa sortie en 1956, car considéré comme indécent, le roman évoque ouvertement la sexualité, l’adultère, l’avortement, le viol ou l’inceste. Ces thèmes, repris dans la série télévisée, en repoussent la diffusion à 21 h 30, loin des yeux innocents, censément fermés à cette heure. Premier feuilleton à être programmé en «prime time», deux à trois fois par semaine de 1964 à 1969 (en noir et blanc durant les deux premières années), «Peyton Place» connaîtra, comme le livre dont il s’inspire et le film qui l’a précédé, un immense succès. C’est là qu’ont notamment fait leurs armes devant la caméra Mia Farrow, alors âgée de 19 ans, et Ryan O’Neal.

I.L. (Image: DR)

Des dynasties aux prises C’est Denver, dans le Colorado, qui sert de décor à l’une des luttes de pouvoir les plus impitoyables qu’aient connues les sagas télévisées des années 80: celle à laquelle se livrent les richissimes familles Colby et Carrington dans «Dynasty». Produite par Aaron Spelling, la série est lancée en 1981 par la chaîne ABC pour concurrencer Dallas, qui fait le beurre de CBS. Perversions, triangles amoureux ou meurtres impunis émaillent huit ans durant ce soap poussé jusqu’à la quintessence du genre. Les personnages, dont les coiffures ultralaquées et les maquillages outranciers atteignent des sommets baroques, se pavanent en costumes dispendieux, roulent en Rolls et portent la rivière de diamants au saut du lit. Le charme de «Dynasty» tient essentiellement à celui de ses interprètes, dont il fera des vedettes, comme Heather Locklear. Mais la comédienne qui consacre le succès de la série est indubitablement l’Anglaise Joan Collins, qui, en Alexis Carrington – sorte de pendant féminin de J.R. Ewing – incarne un modèle de séductrice vénéneuse et cupide.

I.L. (Image: DR)