La chaîne suisse de CNN se met en place

CNN International Commercial et son partenaire MediaGo mettent en place la nouvelle infrastructure, la programmation, le recrutement, et la formation des journalistes et des équipes de production. Ils cherchent des locaux pour les studios situés à Genève et à Zurich.

Pour démarrer, la chaîne comptera sur une trentaine de personnes. Des journalistes locaux seront encadrés par ceux de la chaîne d'informations télévisées américaine CNN, sans compter le réseau mondial de correspondants.

Outre l'actualité du monde des affaires et des entreprises helvétiques, la chaîne compte élargir vers le sport, la météo, la culture et les loisirs. L'offre comprendra trois heures d'émissions en direct de 18 à 21 heures et des modules préenregistrés.

Un terreau idéal

Le choix s'est porté sur la Suisse, car la forte concentration de multinationales, d'organisations internationales, de hautes écoles et de sièges sportifs en fait un terreau idéal pour ce type de média, explique à l'ats Christophe Rasch, patron de MediaGo.

La chaîne s'adresse surtout à la «communauté de décideurs» établis en Suisse. Mais au total, elle dit cibler pas moins de 4 millions de personnes (soit près de la moitié de la population du pays) maîtrisant l'anglais comme première, seconde ou troisième langue.

CNNMoney Switzerland sera accessible en clair sur le câble et sur les offres IPTV. Les dernières nouvelles concernant la Suisse et l'international pourront aussi être visionnées en ligne sur un site dédié, ainsi que sur les réseaux sociaux.

C'est la première plate-forme CNNMoney locale de la chaîne d'informations télévisées américaine. Il n'est pas exclu que d'autres voient le jour à l'avenir, comme c'est le cas avec CNN International dans plusieurs pays. (ats/nxp)