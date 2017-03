La candidate russe privée de concours

Les services spéciaux ukrainiens (SBU) ont interdit pour trois ans l'entrée sur le territoire ukrainien à la candidate russe à l'Eurovision, dont la prochaine édition se tiendra le 13 mai à Kiev, lui reprochant d'avoir donné un concert en Crimée.

«Les services de sécurité de l'Ukraine ont interdit d'entrée Ioulia Samoïlova pour trois ans. La décision vient d'être prise», a déclaré par téléphone à l'AFP une porte-parole du SBU, Olena Gitlyanska.«La décision a été prise en raison d'informations reçues sur sa violation de la loi ukrainienne», a ajouté la porte-parole.

Un vice-ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karassine, a immédiatement dénoncé une décision «révoltante». Ioulia Samoïlova, une jeune femme handicapée en fauteuil roulant, avait été sélectionnée il y a dix jours par la Russie pour interpréter à l'Eurovision une ballade romantique intitulée «Une flamme brûle».

L'Eurovision «déçue»

Les organisateurs du concours de l'Eurovision se sont dits déçus mercredi par la décision de l'Ukraine d'interdire la candidate russe d'entrer sur son territoire pour participer à la manifestation le 13 mai à Kiev.

«Nous devons respecter les lois du pays hôte, mais nous sommes profondément déçus par cette décision qui va à l'encontre de l'esprit du concours et de la notion d'accueil qui fait partie de ses valeurs», a déclaré dans un communiqué l'Union Européenne de Radiodiffusion (EUR), qui organise l'Eurovision.

Here's the official statement from the EBU regarding Russia's participation in the 2017 Eurovision Song Contest: https://t.co/Opt7ZQxSEL