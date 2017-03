Jean-Christophe Averty n'est plus

L'auteur-réalisateur et producteur Jean-Christophe Averty, figure de la télévision et de la radio françaises pour lesquelles il a signé plus de cinq cents émissions souvent novatrices, est décédé samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Défenseur d'une télévision inventive, précurseur du clip, Jean-Christophe Averty a révolutionné le petit écran dans les années 1960 et 1970 avec des créations iconoclastes qui ont fait date dans l'utilisation de la vidéo, mettant en image, dans des shows ou des documentaires au style inimitable, des chanteurs comme Yves Montand, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy ou Juliette Gréco.

Revendiquant la double filiation de la pataphysique et du surréalisme, et défendant «un art de l'imagination», Jean-Christophe Averty avait débuté à la Radio-télévision française dans les années 1950, avant de se faire remarquer au cours de la décennie suivante avec «Les Raisins verts», une émission provocante, puis avec «Douches écossaises», «Au risque de vous déplaire» ou «Show effroi».

A la radio, il a animé durant près de trente ans sur France Inter, puis France Culture l'émission «Les Cinglés du music-hall», véritable entreprise de réhabilitation du patrimoine de la chanson française. (ats/nxp)