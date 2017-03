Création de la première série sur Garcia Marquez

La première série inspirée de la vie du prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez est en cours de création. «C'est la première série sur la vie de (...) Gabriel Garcia Marquez qui n'est pas un documentaire», a indiqué le groupe initiateur du projet dans un communiqué publié jeudi.

La série mêlera «action, suspense et passion à travers des anecdotes inédites sur l'imaginaire et la superstition du personnage». Elle comptera trois saisons de 13 épisodes de 45 minutes chacune.

«Réalisme magique»

Les auteurs ont commencé en 2015 à faire des recherches sur la vie de Gabo, diminutif affectueux de Gabriel, afin d'élaborer la série. Le cinéaste Sergio Cabrera et le producteur Hugo Leon Ferrer se sont fondés sur des archives, des entretiens avec l'aide de l'écrivain Plinio Apuleyo, auteur de deux livres sur son ami Garcia Marquez.

Cristina Villar, productrice de l'agence Perrenque Media Lab qui a collaboré avec Into Films, a précisé à l'AFP que l'idée est de vendre la série à une plateforme OTT (Over The Top) «type Netflix ou HBO» afin de pouvoir «lancer» la production.

Gabo, connu pour son «réalisme magique» et auteur du célèbre roman «Cent ans de solitude», avait reçu le prix Nobel en 1982. Il est décédé en 2014 à l'âge de 87 ans, à Mexico où il résidait depuis plusieurs années. Une partie de ses cendres a été rapatriée en mai dernier en Colombie, à Carthagène des Indes, sur la côte caraïbe. (ats/nxp)