«Black mirror»: Jodie Foster écrira un épisode de la saison 4

Une perle. Ou plutôt, des perles. Car les épisodes de la série TV anglaise Black mirror, dont la saison 4, confirmée pour 2017 sans qu’une date de diffusion ne soit encore précisément dévoilée, se regardent indépendamment les uns des autres. Présentant des situations, des tons et des acteurs différents à chaque chapitre, la série imaginée par le scénariste et journaliste britannique Charlie Brooker tient ensemble par un thème commun: imaginer les conséquences sociales de technologies de plus en plus développées, dans un avenir proche où le transhumanisme est devenu réalité. Différentes questions éthiques sont soulevées à chaque épisode, dont la longueur varie entre 40 et 90 minutes. Initialement produite par Channel 4, Black mirror a été reprise par Netflix dès la 3e saison en 2016 qui lui a alloué un budget beaucoup plus étendu. Côté genre, on passe du drame au thriller angoissant, à l’exception d’une sorte de romance de science-fiction.

Si Charlie Brooker continuera à assurer le scénario de la quatrième saison, on sait que l’un des épisodes sera signé par Jodie Foster. L’actrice n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle a déjà réalisé un épisode de la série Orange is the new black.

Aliénation de l’être humain

Mais tentons de raconter l’univers très noir de Black mirror. L’immoralité du premier épisode, «The national anthem», en rebutera peut-être plus d’un: pour sauver la princesse du Royaume-Uni d’une prise d’otage, le premier ministre britannique est forcé de se livrer à un coït sur un cochon, en direct sur le plateau télévisé d’une chaîne nationale à une heure de grande écoute. Toute la nation, prise dans un voyeurisme malsain, ne rate pas une miette du rebutant spectacle. Une situation qui n’est pas sans rappeler le scandale suscité en 2015 par la photo de l’ex-premier ministre anglais David Cameron: on le voyait posant, lors d’une soirée de société d’étudiants, le sexe placé dans une tête de cochon mort.

Dans «15 million Merits», les citoyens, isolés dans leur chambre dont les quatre murs écrans, rappellent ceux du roman de science-fiction Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Le quotidien est rythmé par des journées de vélo à la salle de sport, où l’on accumule des points-crédits servant à acheter de la nourriture ou de la tranquillité – éteindre les écrans que l’on a constamment sous le nez nécessite un grand nombre de points. Pas de fenêtre ou de sortie à l’extérieur, pas de nature, ni de culture. Pour seul rêve, l’espoir de participer un jour à l’émission de télé-réalité Hot shots (version futuriste d’America’s got talent), ici dépeinte comme une machine à broyer les gens et aseptiser les talents.

Beaucoup plus troublant, car totalement plausible, l’épisode «The Entire History of You»: grâce à des implants dans la rétine et la tête, tout le monde filme sa vie en continu. On peut ainsi à tout moment revenir en arrière pour visionner un souvenir, soit dans ses yeux, soit en les projetant sur un écran pour les montrer à autrui. L’enfer sur terre pour cet homme jaloux, qui réinterprète à l’infini des situations ambiguës liant sa femme et un ancien amant. Il ira jusqu’à la forcer à lui montrer ses propres souvenirs, alimentant ainsi sa maladive jalousie.

Dans «Nosedive», l’uberisation de la société est poussée à l’extrême: les gens se gratifient de notes virtuelles après chaque interaction, visibles par tous grâce à la réalité augmentée. Les meilleurs quartiers, cafés, entreprises, transports, etc. sont réservés aux personnes les plus populaires, dont la moyenne dépasse 4,5 étoiles sur 5. En guise de répression, la police peut baisser significativement la note d’une personne. Conséquence, seuls les marginaux qui se fichent de ces notations se permettent de dire ce qu’ils pensent des autres.

Le miroir du réel

Dans une interview donnée au Guardian, Charlie Brooker estimait que «nous sommes toujours en train de pondre des inventions miraculeuses mais il n’y a pas de temps pour en mesurer les terribles conséquences. Périscope a été lancé, et très vite on assistait à un meurtre en direct.»

Si le titre de la série fait référence au reflet que nous renvoie un écran éteint – donc noir – on peut aussi y voir le clin d’œil plus traditionnel au rôle d’une œuvre d’art: «Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route», écrivait Stendhal dans Le Rouge et le Noir. Le titre de Black mirror est d’autant plus pertinent que pour apprécier l’œuvre, on doit fixer notre écran, se retrouvant finalement aussi aliéné que les personnages de la série. Sous nos yeux, le reflet de notre training taché et de notre affaissement dans le canapé…

Un chef-d’œuvre à conseiller à tous, idéal pour les enseignants souhaitant faire analyser et débattre leurs élèves sur des sujets éthiques.

«Black mirror» A voir sur Netflix, par le biais de sites de streaming et de téléchargement, ou sur DVD (saison 1 et 2)

(TDG)