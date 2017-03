Morges-sous-Rire célèbre toutes les formes d’humour

La manifestation morgienne, qui partage pour la première fois une partie de ses artistes avec Maxi-Rires à Champéry, privilégie depuis ses débuts des spectacles entiers au détriment d’extraits ou de sélections de sketches. Pour cette 29e édition, elle déroge à sa règle avec un gala d’ouverture 99% Femmes (lundi 19 juin). «Il sera orchestré par Chantal Ladesou et le 1% qui reste reviendra à Stéphane Plaza», plaisante Mathieu Exhenry, coprogrammateur. Et Roxanne Aybek, directrice de Beausobre, d’ajouter: «L’idée de renouveler l’expérience chaque année à Morges et à Champéry est en cours de réflexion.»

Les multiples déclinaisons de l’humour ont chacune leur place dans les différents lieux du festival, avec les têtes d’affiche sur la grande scène du théâtre, la nouvelle génération au chapiteau et les jeunes talents au café-théâtre. «Nous voulons être ouverts à tous: improvisation, stand up, humour musical ou encore imitation», poursuit la directrice qui reconnaît se faire plaisir avec la programmation des petites scènes, où elle ne choisit que des artistes qui la touchent personnellement. «Ce n’est pas forcément le cas pour la grande scène.»

Le café-théâtre allonge sa liste avec la venue de Jenfi Janssens (lundi 19 juin), nouvelle recrue des Grosses Têtes sur RTL. «C’est un ancien steward qui raconte beaucoup d’anecdotes sur cette profession. Pour la petite histoire, il a été découvert lorsqu’il participait à une émission de Stéphane Plaza, Recherche appartement ou maison sur M6. Il avait tellement fait le show que ça l’a motivé à se produire sur des scènes libres. Il est très drôle et original.» Côté romand, Marina Rollman signe son retour (mercredi 23 juin) en solo.

Autre tête d’affiche attendue et coup de cœur de la directrice: Michaël Gregorio (jeudi 22 juin) avec son spectacle célébrant ses 10 ans de carrière. «Je le suis depuis ses débuts. Nous avons de la chance d’avoir réussi à le faire venir car il est en pleine tournée avec une grosse structure scénique, compliquée à mettre en place. C’est un habitué des lieux.»

La directrice est particulièrement enthousiaste d’accueillir Kheiron (mercredi 21 juin), également réalisateur du film Nous trois ou rien. «Derrière son expérience de stand up où il ne laisse jamais le public tranquille, il affiche aussi une grande sensibilité.»

Les amateurs de course à pied riront, eux, avec Yohann Métay et La tragédie du dossard 512 (mardi 20 juin). «Il décrit avec beaucoup de dérision un sport qu’il pratique lui-même à haut niveau. C’est vraiment un thème original et peu abordé en humour.» (TDG)