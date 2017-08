Le far° scande «Nos futurs»

«Prends-toi en main!» Cela aurait pu être le slogan de l’édition du Festival des arts vivants (far°) qui ouvre ses portes mercredi. Prends-toi en main, rêve, observe, réalise! Du 9 au 19 août à Nyon, l’avenir se conjuguera avec la nécessité d’ouvrir les voies. D’un monde désirable, d’échanges fertiles, de poésie génératrice de sens. «Beaucoup de voix affirment que nous nous trouvons à un moment charnière de notre civilisation et témoignent d’un besoin de réinventer notre rapport au réel, observe la directrice Véronique Ferrero Delacoste. Pourquoi alors ne pas nous joindre à ce mouvement en pleine ébullition? Le rôle de l’art dans notre société nous préoccupe beaucoup. Nous avions envie non seulement de proposer un programme mais également de permettre des moments de rencontre pour avoir le temps de prendre en considération le monde qui nous entoure.»

Nos futurs. Après Bataille, en 2015, et Ailleurs, l’an dernier, le far° joue les faux rebelles. Non pas pour éructer sa punkitude et une quelconque haine de l’ordre établi mais pour crier une indéfectible foi dans le futur. «Nous avions envie de le penser en termes de possibles. Quand tout est sombre autour de nous, cela ne paraît pas évident, mais nous souhaitions parler d’espoir.» Un espoir que la directrice revendique parce que, c’est son credo, tous les futurs «s’ancrent dans un présent aux désirs en friche». L’ordre de marche décrété pour cette 33e édition? «Stimuler les imaginaires les plus vaillants et expérimenter les croisements de tous les mondes possibles». Pour ce faire, l’équipe a sélectionné 27 projets, dont 13 créations et 7 premières suisses. Une dizaine d’entre eux en appelle à la participation du public et autant essaimeront à travers la région. Dès mercredi, il sera, par exemple, proposé de participer à une séance de théâtre chamanique (O - The Healing Lum, Tormord Carlsen), de régler son pas et sa danse sur ceux de robots (Oh Magic, Simon Mayer), de penser le développement foncier de Nyon à travers l’occupation de sa frontière nord par des enfants (Quatre hectares, d’Anna Rispoli et de Britt Hatzius), ou encore de réinventer son rapport sensuel au monde qui l’entoure (In many hands, Kate McIntosh). A l’occasion des Dîners anecdotiques organisés par la Nyonnaise Zoé Cadotsch, les participants pourront développer leur sentiment d’appartenance à travers l’échange de secrets et de souvenirs. Aux côtés de Michiel Vandevelde, il s’agira par contre de s’offrir un temps de respirations chorégraphique et philosophique pour «réfléchir à l’état de la pensée» (Our Times), quand Christophe Meierhans osera ouvrir un procès (équitable?) contre l’argent qui gouverne le monde (Trial of Money).

Intime ou collectif, limpide ou plus abscons, chaque projet défendu par le far° a, à sa manière, l’ambition de (re)dessiner des perspectives. Sur un mode expérimental bien souvent, artistique à coup sûr. Avec, surtout, une recette que résume très bien la nouvelle artiste en résidence, Adina Secretan, qui présentera durant onze jours Mama Helvetica – une création qui prend la forme d’un programme spécial d’animations, d’invitations, d’ateliers et de conférences proposés dans un lieu éphémère inspiré des structures d’accueil de jour destinées aux requérants d’asile: «L’équipe du far° a choisi de tenter de sortir de la sidération. Sans romantisme, et sans forcément avoir besoin des grands chevaux de l’«art engagé», confiait-elle au moment d’honorer l’invitation qui lui a été faite pour deux ans. Mais plus simplement, en avançant immédiatement au travers de rencontres interpersonnelles, en cherchant du concret, à petite échelle, et en faisant le pari d’actions communes qui diffusent, peu à peu, par cercles concentriques, un espace du changement possible, au sein d’une ville ou d’une région.»

Nyon et région, divers lieux Du 9 au 19 août. Infos: 022 365 15 50. festival-far.ch (TDG)