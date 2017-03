Colosse lacustre aux pieds d’argile, le Caribana vise large

Né sous le signe des musiques tropicales il y a 27 ans, Caribana a eu particulièrement chaud l’année passée, mais pas pour de bonnes raisons. Une édition pas assez fréquentée a lourdement entamé les finances du festival - mais pas le moral de ses troupes, ni du directeur Tony Lerch. «Nous avons trouvé le moyen d’économiser sur notre fonctionnement et nos fournisseurs sans rogner sur la qualité. Et nous avons eu la bonne surprise de négocier nos têtes d’affiche à des prix plus bas que les années précédentes. Je ne sais pas si c’est une tendance générale ou de la chance…».

Ou simplement l’expérience. Longtemps catalogué «petit Paléo», le festival de Crans-près-Céligny au budget de 2,2 millions de francs a bien ancré son existence et sa singularité au bord du lac. Avec ses avantages — un cadre qui, de l’aveu de Tony Lerch, est devenu à l’instar de Montreux une carte à jouer pour attirer des artistes heureux de résider quelques jours les pieds dans l’eau — et ses inconvénients — un périmètre non extensible qui limite le festival à 6000 spectateurs payants par soir (8000 en tout) et rend le confort problématique en cas de sold out.

Une soirée pour chaque public

Conscient qu’il doit compter sur une programmation ciblée et solide, le Caribana propose autant de soirées qu’il compte de types de public: ouverture rock et metal le 7 juin, avec Sum 41, Evanescence et, sur la petite scène (!), le gros vendeur Rag’N’Bone Man. Rock classique et familial le 8, avec Roger Hodgson (ex-Supertramp), Foreigner et le Beau Lac de Bâle. Electro vendredi et les live de Kungs, Fakear et Gramatik. Groovy et world, samedi, avec la tête d’affiche de Wyclef Jean, soutenu par les fort tendance L.E.J. (trio féminin à dreadlocks et a capela), le reggae euphorique de Yaniss Odua et la pop soul d’Ira May, chanteuse bâloise à suivre. Dimanche, le Caribana confie son après-midi des familles aux mains bien propres d’Alvaro Soler et au rap rigolard de Bigflo & Oli.

Avec un pied dans chaque canton (45% de son public vient de Genève), une économie presque exclusivement privée (la billeterie compte pour moitié des recettes) et une ambition tous publics, le Caribana est une institution fragile, qu’un printemps pluvieux ou un mauvais pari artistique peut secouer. En l’état, les prélocations se portent à merveille, se réjouit le directeur. (TDG)