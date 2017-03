Au Musée d’ethnographie, Ramdamjam a fait du bruit

«Allez-y, tapez sur tout ce qui bouge!» Cette injonction d’un animateur, lors d’un atelier d’initiation aux percussions, pourrait presque constituer la devise de Ramdamjam. La première édition du festival avait lieu ce week-end au Musée d’ethnographie. Pendant deux jours, l’institution genevoise a résonné des sons de mille instruments, pour la plus grande joie des participants.

Organisé conjointement par le musée et les Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM), la manifestation invitait à découvrir en famille les musiques et les danses du monde. Et, en particulier, les nombreuses manières de créer des rythmes en tapant sur des objets.

Rythmes brésiliens

Pour cela, rien de mieux que l’expérimentation. Les locaux des ADEM, situés dans le bâtiment administratif du musée, accueillent des ateliers destinés aux petits de 6 à 10 ans. Chacun est accompagné d’un adulte, qui doit lui aussi mettre la main à la pâte. Un peu intimidés au début, parents et enfants se prennent vite au jeu.

Difficile, en effet, de résister aux rythmes endiablés de la batucada, qui convoque les percussions brésiliennes. «Tu es sûr que ce n’est pas trop lourd pour toi? Tu as la pêche?» demande l’animateur à une fillette tenant dans ses petites mains les grandes baguettes d’un tambour. Mais non, cela ne lui fait pas peur.

A chaque instrument correspond un rythme, assez basique pour être assimilé par tous. Suivant les indications des animateurs, ils viennent peu à peu se superposer les uns aux autres. Si certains musiciens ont du mal à suivre, le résultat est tout de même assez convaincant pour donner envie de danser!

Dans la salle d’à côté, les mélodies folkloriques d’outre-Sarine guident les participants dans le bödälä, nom imprononçable si l’on n’est pas Suisse alémanique. Dans cette danse percussive, le cavalier démontre sa virilité à sa partenaire en faisant claquer ses talons sur le sol et en tapant des mains. «Et les femmes, elles ne font rien pour en mettre plein la vue aux hommes?» demande une mère. «Non, elles se contentent de se laisser séduire, répond l’animateur. C’est pour ça qu’on propose une variante plus amusante, où tout le monde fait tout!»

Pour les bébés aussi

Pendant ce temps, dans le foyer du Musée d’ethnographie, les enfants se bousculent pour bricoler un hochet avec une bouteille en PET. Au sous-sol, dans l’espace d’exposition, une visite guidée permet de découvrir que chaque objet exposé, ou presque, peut créer son propre rythme. Et dans l’auditorium, on tape en chœur sur des tambours, des caisses, des tam-tams et des djembés.

L’atelier du premier étage comporte un niveau sonore moins élevé, dû à l’extrême jeunesse des musiciens. Guidés par leurs parents, les bébés agitent en tous sens maracas, roues, grelots, castagnettes et même des clés ou des coques de noix. Car comme le prouve le festival Ramdamjam, il n’y a pas d’âge pour s’initier aux joies de la musique! (TDG)