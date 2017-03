A 70 ans, Michel Leeb se donne 15 ans pour vieillir

Michel Leeb se sent en Suisse comme chez lui même s’il lui manque encore l’accent. «On vient à Villars depuis les années 90 en famille. Une de mes filles habite Montreux et enfant j’ai passé pas mal de temps chez ma grand-mère paternelle, installée à Zurich», raconte-t-il, heureux d’être de retour. Les années n’ont en rien érodé la sincérité de son enthousiasme lorsqu’il disserte sur ses innombrables passions artistiques. Ce grand bavard, qui fêtera ses 70 ans dans un mois, cultive comme une seconde nature cette énergie débordante qu’il distille sur scène depuis 40 ans. «Je me dis que j’ai encore bien 15 ans devant moi avant d’être vieux. Quand je pense à mon pote Charles Aznavour! La dernière fois que j’ai voulu passer chez lui pour fumer un petit cigare, il m’a dit qu’il était à Pékin. A son retour, il était en pleine forme. A 92 ans, il a toujours un mot marrant, il ne se prend pas au sérieux. Si c’est ça être âgé, je veux bien vieillir.» L’humoriste piaffe déjà à l’idée de remonter sur les scènes romandes avec son one-man-show anniversaire. «Je veux transmettre au public 40 ans de bonheur en deux heures de plaisir. J’y ai mis tout ce que j’aime faire: de la musique, des sketchs nouveaux mais aussi mes classiques.»

C’était important pour vous de revenir seul en scène?

Effectivement. La dernière fois remonte à 10 ans. Je choque beaucoup de gens quand je dis que le théâtre est une grande partie de rigolade à côté du one-man-show. Ce n’est ni péjoratif ni méprisant. Lorsque vous êtes seul face au public, vous êtes à poil. A chaque fois, vous vous mettez en danger. Au théâtre, on va d’un point A à un point B sans sortir de la route. Et à la longue, on fait le même trajet tous les soirs. Je ne crache pas dans la soupe car j’en ai aussi fait beaucoup. Je reconnais que j’ai quand même une tendance à sortir de la route quand je joue des comédies.

Que pensez-vous de la jeune génération d’humoristes qui se fait connaître sur Internet?

Quand je regarde les youtubeurs, je trouve qu’ils ont du talent. Certains sont incroyables mais c’est un monde que je ne connais pas. Je serai incapable de faire comme eux. Je suis de la vieille école.

La lassitude ne vous guette jamais?

Impossible. Je ne suis jamais tombé dans la routine. Quand je vais bosser, je me dis que je vais passer un bon moment avec le public, les gens que j’aime, les musiciens. Le fil conducteur entre le jazz, le théâtre, l’humour est la scène. C’est un lieu commun de dire, comme Molière, qu’on fait rire les honnêtes gens mais je suis là pour ça car je ne sais faire que ça.

A l’origine, pourtant, vous étiez professeur de philosophie…

Oui, car ma mère m’a dit que je devais avoir un métier stable. J’ai donc étudié la philo et j’ai enseigné une année. Mais j’avais trop envie de monter sur scène. Faire rire les copains a toujours été mon truc. En particulier lorsque j’étais en pension chez les Jésuites. Mes parents avaient divorcé. Je n’étais pas bien. Pour sortir de ce marasme, il fallait que je déconne. J’imitais les profs et j’étais le premier à lever la main quand il y avait un spectacle à monter.

La musique fait partie intégrante de votre one-man-show. Comment est-elle entrée dans votre vie?

A 12 ans, ma mère m’a offert un album de Ray Charles. Je suis tombé amoureux de la voix, puis plus largement du blues et du jazz. Je me suis lancé dans la musique comme un fou. Adolescent, j’écoutais aussi bien Johnny, les Chaussettes noires, les Chats sauvages que des émissions de jazz très pointues. Si je n’avais pas été humoriste ou acteur, je serai devenu chanteur.

Vous avez transmis le virus de la scène à vos enfants.

Je ne les ai jamais empêchés d’en faire. Je suis même plutôt heureux qu’ils fassent ce métier car c’est le plus beau du monde. Je leur donne des petits conseils mais pas trop. Etre «fils de» ou «fille de» n’est jamais facile. Mon aînée, Fanny, chante. Ma cadette, Elsa, s’occupe de cinéma et mon fils Tom est comédien et il se lance aussi dans l’humour. C’est moi en mieux. (Il rigole.) Le flambeau est passé.

Votre famille est très soudée?

Oui. C’est lié au fait que je n’ai pas connu ça enfant puisque tout s’est disloqué quand j’avais 10 ans. Je me suis juré toute ma vie que l’histoire ne se répéterait pas. Mes parents ont vécu des moments très durs. Je suis animé par une volonté de conserver une famille forte. Elle est à la fois une arme et un refuge. Dans tous les cas, elle est essentielle à mon équilibre.

Vos proches vous aident-ils à vous remettre en question?

Ils se moquent de moi parfois, mais toujours gentiment. L’autre soir, à table, mes enfants ont imité comment je suis la veille d’un spectacle. J’ai tellement le trac les jours précédant une première que je peux être irascible, voire désagréable. Béatrice (ndlr: sa femme) et moi étions morts de rire. Je ne me rends pas compte de certains de mes comportements car je suis dans ma bulle. Je suis hypocondriaque. Les rhumes et les bronchites m’obsèdent car avoir la crève sur scène est très pénible. (Il se tourne vers le producteur.) Sache que je ne supporte pas les courants d’air. Mon unique exigence est d’avoir une loge bien chauffée. Pour le reste, je suis cool. (Il rigole.)

Parmi toutes les activités que vous avez réalisées, y en a-t-il une qui vous manque?

J’aurai bien aimé faire plus de cinéma mais comme je suis hyperjeune, j’ai encore le temps. Cela dit, je suis content car j’ai tourné dans le dernier film de Claude Lelouch, Chacun sa vie, aux côtés de Johnny Hallyday, Jean Dujardin ou encore Mathilde Seigner. C’était une belle aventure.

Tournée romande Du ma 21 au ve 24 mars (20 h 30). Romont, La Tour-de-Trême, Yverdon et Saint-Maurice Rés.: starticket.ch et fnac.ch

