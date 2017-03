Yves Duteil: Toujours sur le pont (de bois)

Une pochette de 45 tours peut vous poursuivre toute la vie. Avant de retrouver un Yves Duteil agréablement blanchi et vêtu chic et décontracté, l’image d’une guitare acoustique troublée par un brin de luzerne, de cheveux bruns flottant sur les épaules et d’une chemise en jeans négligemment déboutonnée revient en mémoire comme le goût d’une madeleine trempée dans le thé. Tarentelle et Les p’tites casquettes, deux faces d’un même succès massif en 1977, prélude à plusieurs chansons devenues classiques. A 66 ans, le chanteur n’adore pas qu’on lui rappelle le cliché du «baladin agreste» qui l’imposa au cœur des années 70 post-baba cool, quand la variété française s’acoquinait avec ces «folkeux» vénérant Dylan comme Brassens, les gigues médiévales comme les rythmes latinos. «Depuis, j’ai coupé mes cheveux. J’ai aussi fait d’autres petites choses.»

Etre ainsi lié à une époque et à une poignée de chansons emblématiques, est-ce une fierté ou un fardeau?

Je suis très sensible quand on me dit que ma musique a bercé des enfances, mais je crois avoir aussi accompagné des vies. Pas forcément en continu. Mais j’aime l’idée que l’on retrouve un artiste ou une chanson au fil de l’existence — cette transmission à travers les générations m’importe beaucoup. Quant à mon image d’alors, je m’en sens bien sûr responsable, mais nous ne forcions pas le trait. Nous venions du même creuset, Jean-Michel Caradec, Yves Simon, Maxime Le Forestier, Nicolas Peyrac, moi… Face à ces nouveaux jeunes dans le paysage, les gens ont forcément fait des classements, bien que nous ayons ensuite eu chacun des carrières très différentes

Avec le recul, voyez-vous une forme de naïveté dans cette «folk à la française» en chemise à carreaux et cheveux longs?

Une forme de jeunesse, surtout. Il faut apprendre à écrire. C’est un long chemin qui part du Petit pont de bois et passe par La langue de chez nous et Prendre un enfant par la main pour arriver à mon nouveau disque, profondément ancré dans notre époque et les tragédies que nous avons subies ces derniers mois à Paris. La chanson Dreyfus, j’ai eu l’impression d’avoir écrit toutes les autres pour savoir écrire celle-là. Avec l’âge, on parvient à un humanisme plus empirique et peut-être plus profond que les petits oiseaux et la bucolique.

On est surpris de découvrir qu’avant de saisir votre guitare sèche, vous avez joué du piano, et notamment repris le très excessif Polnareff à l’orgue électrique.

Mais je suis un enfant des Beatles! J’ai appris la musique avec Chicago Transit Authority, Blood Sweat and Tears, James Taylor. J’ai écrit mes premières chansons en anglais, d’ailleurs. Je peux vous chanter 60% du répertoire de Paul McCartney (il commence à fredonner «Her Majesty»). Je me suis jeté sur la pop anglaise comme sur la musique brésilienne, sur Bach comme sur Ravel, tout cela m’a constitué. Chaque musicien possède ce vaste bagage avant de choisir son camp — Brassens avait une touche de jazz, Trenet de swing, Gainsbourg de reggae.

Au sommet des hit-parades, vous êtes-vous senti «vedette»?

Absolument pas! J’ai reçu tout cela comme un cadeau et j’ai toujours plus apprécié la notoriété que la célébrité. Et puis, j’ai rencontré jeune mon épouse. Une vraie vie de famille m’a donné un équilibre et permis de continuer jusqu’ici, prudent, heureux, passionné. Je n’ai jamais voulu être le gardien de musée de mon propre passé.

Mais le gardien de la langue française? Depuis La langue de chez nous, on vous associe à la défense d’un patrimoine.

Je ne suis pas un défenseur de la langue comme d’un mur d’enceinte protégeant le dictionnaire. Le français est fait pour être détourné, chatouillé. Il est effectivement un patrimoine, mais vivant: à nous d’être inventifs et de ne pas le laisser s’essouffler ou, bêtement, se faire manger par les anglicismes. En fait, je suis un usager amoureux de la langue, pas un défenseur en guerre permanente.

De 1989 à 2014, vous avez occupé les fonctions de maire de Précy-sur-Marne. Sans étiquette, vous avez toutefois soutenu le candidat Jacques Chirac en 1995, ce qui vous a valu votre marionnette aux Guignols de l’info. Quel souvenir en gardez-vous?

J’ai assumé mon engagement à l’époque, et je l’assume encore aujourd’hui car j’ai toujours la même tendresse et affection pour l’homme Chirac, sans arrière-fond idéologique. Tout comme mon action de maire n’a pas été politique mais humaniste et citoyenne. Alors, être ainsi moqué, brocardé par les Guignols…

C’était plutôt sympathique, non?

Vous trouvez? Alors je ne vous souhaite pas d’être victime de cette sympathie-là, car elle fait mal. Mes enfants et mes proches ont dû subir cette image de moi à la télé, sans que j’aie accès à la chaîne personnellement. C’était déjà l’air du temps, avec cette forme de mépris envers une certaine chanson et son public. Cela rend plus précieux encore ce que j’essaie d’apporter avec ma musique: de la bienveillance et de la douceur, souvent considérée comme de la niaiserie ou de la faiblesse. Je l’assume. Les adultes ne sont pas si différents des enfants, ils sont aussi besoin de tendresse. Et de beauté. Les artistes sont là pour apporter une voix différente des normes. Ce sont eux qui durent, comme les dessins dans la grotte de Lascaux: les massues ont disparu depuis longtemps, mais les dessins sont restés.

Allez-vous apporter votre soutien à un candidat pour l’élection présidentielle en cours?

Non. Quand j’ai abandonné la mairie pour des raisons de santé (ndlr: il a déclaré souffrir du cœur) et familiales, c’était aussi pour me distancier de tout ça. Je suis juste un citoyen qui a senti le besoin de mettre les mains dans le cambouis pour réparer la machine là où ça grippait. Je ne me sens pas obligé de m’impliquer dans cette élection où je ne me reconnais pas vraiment. Les motifs d’inquiétude sont grands, pourtant. La démocratie est en péril, tout comme le respect des autres et de soi-même. Nous vivons une ère qui se cherche.

La Tour de Peilz, Festival de l’Escale dimanche 2 avril (16 h 30) Loc. 021 944 25 21 et sur le site www.l-escale.ch

(TDG)