«Wozzeck», vie et crime d’un grand damné

La petite loge boisée où elle nous accueille ne semble pas pouvoir contenir tout l’enthousiasme que dégage Jennifer Larmore. Cantatrice adulée, figure célébrée, pourtant d’un naturel toujours bluffant, l’Américaine déploie un élan communicatif – juvénile même – lorsqu’il s’agit d’évoquer ses aventures musicales. Wozzeck Elle le dit: c’est un rêve qui se réalise enfin, après trente ans de carrière. Rencontre avec une voix chaleureuse.

Vous incarnez le rôle de Marie pour la première fois. Quelle a été votre réaction en découvrant la partition?

Avant les partitions, il y a eu un contact avec le directeur du Grand Théâtre Tobias Richter. Un jour, il m’a proposé le rôle de Marie. Or, j’ai cru qu’il faisait allusion au personnage du Dialogue des Carmélites de François Poulenc, que j’ai déjà chanté. Il m’a répondu: «Non, non, c’est Marie de Wozzeck. J’ai littéralement sauté de joie. Ce rôle a été pendant toute ma carrière une sorte de mirage, un rêve que jamais je n’aurais cru pouvoir réaliser. Je l’ai accepté immédiatement, donc. Et en plongeant dans la musique, j’ai su d’entrée que ça allait être difficile.

On est loin de Rosina par exemple, personnage rossinien que vous avez incarné des centaines de fois…

Oui, en effet. Mais il se passe quelque chose cette année. J’ai l’impression qu’Alban Berg vient à moi tout naturellement. J’adore depuis toujours sa musique mais cela a pris du temps avant que ma rencontre avec lui se produise enfin. En découvrant les partitions de son opéra Lulu, j’ai eu une réaction de recul. Je me suis dit qu’il n’était pas possible de chanter cette musique si complexe. Avec Wozzeck, le contact a été plus aisé: on y retrouve des mélodies, des leitmotivs.

Ces dernières saisons, vous vous êtes tournée vers un répertoire nouveau, celui de Janácek par exemple. Comment a pris forme ce virage?

En discutant avec mon entourage, avec des chefs d’orchestre ou des metteurs en scène. Dans ce dernier groupe, il y a eu Christof Loy, qui m’a dit que je devais absolument chanter Lulu. Je n’y avais jamais songé auparavant. Il m’a suggéré aussi de me confronter à Lady Macbeth de Verdi, que j’envisageais encore moins. J’ai fini par me rendre compte qu’il connaissait mieux que moi-même l’évolution de ma voix. J’ai accepté alors de nouveaux défis mais je me suis aussi répétée qu’il fallait que je continue à chanter avec la voix que j’ai, sans me dénaturer. Au fond, j’ai une chance immense: je peux affirmer aujourd’hui que j’ai réalisé tout ce que je voulais dans ma vie de cantatrice.

Quel regard portez-vous sur ce personnage si fragile et contradictoire qu’est Marie?

C’est une figure coincée dans une sorte de boîte. Elle est épuisée par les manières et le comportement de Wozzeck, fatiguée d’être pauvre et de n’avoir aucun espoir d’échapper à sa condition. Elle le dit d’ailleurs, au début du deuxième acte: les femmes comme elle n’ont droit qu’à des bribes de vie, à des morceaux de boucles d’oreilles par exemple, ou à des fragments de miroir. Rien n’est en entier chez elles. Marie aspire à une autre vie mais au fond d’elle-même, elle est résignée: son existence sera placée pour toujours sous le signe de la tristesse. C’est un personnage que je comprends profondément. Sur scène, je vis son drame de tout mon corps.

Quels sont les éléments frappants de la mise en scène de David McVicar?

J’adore son approche parce qu’elle campe dans un réalisme puissant et dans une dimension théâtrale marquée. De sorte que je ne dois pas faire d’efforts particuliers pour me souvenir de mes scènes. L’action se déploie avec naturel, dans une grande normalité. En y réfléchissant, je me rends compte qu’à aucun moment je ne dois me focaliser sur ma voix. Je peux me concentrer entièrement sur l’action.

Et au tempo...

Oh oui. On passe notre temps à compter. Wozzeck n’est pas La Bohème: il n’y a pas d’air à chanter ici. Il faut suivre le rythme et l’enchaînement rapide des scènes, en écoutant avec attention les personnages qui vous entourent et en gardant le contact visuel, même périphérique, avec la fosse.

Lorsque vous n’êtes pas sur scène, vous vous investissez sur le plan pédagogique, en écrivant des ouvrages, notamment. Comment ces livres sont-ils conçus?

Dans les dernières quinze années, j’ai donné beaucoup de masterclasses, durant lesquelles il y a toujours eu un moment consacré aux questions des élèves. Ces jeunes chanteurs m’ont ému en m’amenant des interrogations de toutes sortes, portant sur tel imprévu, sur tel accident de parcours, grands et petits. J’ai toujours été honnête dans mes réponses et je pense que cette démarche m’a rendu humaine à leurs yeux. Les livres découlent de ces classes de chant, ils répondent à une plus grande échelle aux préoccupations que peut avoir un chanteur en herbe.

