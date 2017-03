Voix de Fête, 19e édition, un grand cru de la francophonie

La chanson, ce n'est plus comme avant? Alors tant mieux! Telle que reflétée dans la riche programmation servie cette année par Voix de Fête, la création francophone s'avère d'une diversité passionnante. Vue et entendue du 20 au 26 mars, de l'Alhambra au Chat Noir, du Casino Théâtre au Théâtre Pitoëff, la cinquantaine d'artistes de cette 19e édition donnaient aussi bien dans le rap juvénile (incisif Demi Portion, basique Youssoupha) que dans le revivalisme new wave (sombre Lescop, évanescente Fischbach), le spectacle de cabaret (Didier Super au vitriol) que la performance dadaïste (fascinant Katerine).

Fréquentation stable, envies de fête

Toutes belles chose, le plus souvent prises d'assaut par le public. Quand bien même la manifestation, parfois, se perdait à vouloir servir tout et son contraire dans une même soirée. Ainsi du jeudi, lorsque le gros des troupes, venu voir Gäel Faye sur le coup des 20 heures, s'en est allé la prestation du rappeur terminée. A minuit, lorsque le chanteur Lescop montait sur scène, il n'y avait plus guère de foule pour l'acclamer... Dommage, mais pas de quoi entamer la qualité globale du festival.

Avec 16 000 spectateurs au total, pour la programmation payante et gratuite, la fréquentation reste stable, la moitié des concerts affichant complet. Voix de Fête, en 2017 comme les années précédentes, consolide sa manière éclectique, rameutant aussi bien les 20-25 ans, pour le rap, que les plus âgés. Le site central, installé dans la salle communale de Plainpalais, comportant trois salles de concert et plusieurs bars, s'avère particulièrement attractif pour le public. Toutefois, les aficionados de toujours regrettent encore ces fins de soirée débridées dans le sou-sol du Casino Théâtre...

Du théâtre dans la chanson

On vous promettait des grandes gueules cette année? Elles étaient bien là et ont livré leur content de sensations contrastées. Revenons à Katerine encore, de loin le phénomène majeur de cette 19e édition. On a raconté ses collants bleus moulants, ses postures improbables de ballerine décalée, sa voix nasillarde, précieuse ridicule jouant des lieux communs les plus étranges... Accompagné d'un seul piano classique, le trublion, s'il chante toujours, sort toutefois du seul domaine du concert pour proposer une sorte de théâtre inédit. Théâtre musicale? Ou stand up chanté? Performance linguistique ou live minimaliste? On ne sait plus trop, et c'est une bonne chose dans le mesure où le résultat s'est avéré véritablement innovant et de haute tenue.

De la comédie dans la chanson, ou l'inverse, c'était également le cas pour Didier Super, affreux personnage en quête d'excès langagier. Autre hybride, autre réussite pour le festival, qui pouvait compter sur un parterre complet d'admirateurs. Que dire encore de Thierry Romanens, sinon qu'il cherche, lui aussi, une formule différente: son théâtre tragicomique sur la vie du coureur de fond Emile Zatopek avait l'allure d'un conte moderne, également les saveurs d'un set de jazz d'une élégance séduisante. Romanens a-t-il inventé la biographie musicale? Ça se pourrait bien…

Enfin, on ne saurait conclure pareil bilan sans évoquer les découvertes. Ainsi de la plume subtile et fragile dont le rappeur genevois Jaaq s'est fait le chantre, délicates paroles soutenues par un trio batterie, contrebasse et violon. Ainsi du solitaire Vlad, remuant rocker hexagonal en costard, jouant sur sa basse des riffs épais soutenant des mots crus crachés face public. Le coquin, comme de juste, ouvrait pour Didier Super. Sans oublier encore, parmi tant d'autres invités, le Français Fabien Boeuf, autre fin poète des contres-jours, pour un moment suspendu volé au «off» du festival, dans le volet non moins captivant des Bars en Fête. (TDG)