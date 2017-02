Vieux mous et jeune élégant à la salle des fêtes du Lignon

The Dandy Warhols, idoles de vos 20 ans, c’était il y a… vingt ans! Que reste-t-il aujourd’hui du fameux groupe de Portland, ces quatre virtuoses capables comme personne de marier les climats poisseux du rock sudiste avec les élancements violents du grunge? Attirés par l’électronique également, les Dandy ont servi mercredi à Antigel de quoi faire trembler les murs de la salle des fêtes du Lignon. Point tant de vocalises ici, le timbre nasillard du leader Courtney Taylor-Taylor se perdant dans les cris des guitares, dans la masse sonore impressionnante taillée par la batterie au coude-à-coude avec la basse. La basse, que dis-je… Ce sont des synthétiseurs puissants qui soudaient l’ensemble ce soir-là. Avec, en guise de maîtresse impérieuse, la plantureuse Zia McCabe, seule membre du groupe à donner de son corps pour faire bouger la machine. Qui allait bien ainsi, faisant acte d’une jouerie assez hallucinante, certes, mais contrariée par la fatigue générale d’un groupe en perpétuelle tournée.

En première partie, on eut droit au génie du Belge Maarten Devoldere: le chanteur du groupe Balthazar présentait ici son projet solo, Warhaus. A propos de dandy, celui-là se pose à mi-chemin de Pulp et dEUS. De sombres ballades en saillies électroniques, la voix grave traverse un répertoire éclectique, mélange de blues, de funk, de cabaret et d’électronique, le son caverneux d’une trompette en guise de point d’orgue. Warhaus, qui fait la une des nouveautés rock, donnait là un aperçu séduisant de ce qu’on espère retrouver, prochainement, dans une salle plus intimiste. (TDG)