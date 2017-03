Vent de fraîcheur au Victoria Hall

Leif Ove Andsnes, un ami fidèle

C’est un ami fidèle ou une sorte de grand frère à qui la notoriété acquise en deux décennies n’a pas défait les liens qui l’unissent à l’Orchestre de chambre de Norvège. C’est donc tout naturellement que le pianiste Leif Ove Andsnes a décidé de revenir sur une de ses expériences fondatrices, en reprenant le temps d’une tournée les commandes de la formation. Entretien entre deux répétitions, avant un périple qui le mènera notamment à Genève.



Il y a vingt ans, vous vous êtes engagé dans le projet de cet orchestre en le dirigeant depuis le piano. Comment avez-vous endossé le rôle de chef?



Cela a été compliqué pour moi de trouver les bonnes réponses aux contraintes que présentent à la fois le jeu et la direction. Il a fallu comprendre comment distribuer les énergies, comment rendre fluide et naturel le dialogue avec les musiciens et comment rendre claire, au final, la narration des œuvres qu’on jouait. Je sais désormais que je n’envisage pas de me lancer dans une carrière de chef. Aujourd’hui, je crois en savoir bien plus sur le piano que sur l’orchestre. Je me limite donc à diriger un répertoire techniquement pas trop compliqué, celui de Mozart, Haydn ou Beethoven.



Comment a évolué l’identité sonore de cet orchestre de chambre dont aucun musicien, rappelons-le, n’est fixe?



Il y a un noyau dur de musiciens sollicités pour quasi tous les projets. Mais il est vrai que, n’étant pas un orchestre permanent, l’approfondissement de certains aspects demande plus de travail. Aujourd’hui, je trouve intéressant de constater que le style de jeu requis par Mozart ou Haydn resurgit bien plus naturellement qu’il y a vingt ans. Au début, par exemple, il a fallu beaucoup insister sur le style, sur l’emploi des vibratos, sur les phrasés. Ce n’est plus le cas à présent.



Lors de cette tournée, vous vous confrontez à Mozart après l’avoir un peu écarté ces dernières années. Avec quels sentiments l’avez-vous retrouvé?



J’y suis revenu avec deux pièces qui racontent deux histoires différentes. Le Concerto N° 20, je l’ai joué à l’âge de 14 ans déjà, lors de ma première apparition aux côtés d’un orchestre professionnel. Par la suite, je l’ai retrouvé régulièrement, comme on revoit un vieil amour. Quant au Concerto N° 22, je l’ai joué pour la première fois il y a deux semaines seulement. Et là, c’est un peu comme le début d’un nouvel amour…



En regardant de près votre parcours, on se dit: tiens, il n’y a pas de Bach. Pourquoi donc?



Bach est à la fois un de mes compositeurs préférés et mon talon d’Achille. Je crois que si vous désirez atteindre une relation naturelle avec lui il vous faut l’approcher très tôt. Or, je ne l’ai pas beaucoup joué quand j’étais enfant. Sa musique est si différente des autres, elle est si exigente d’un point de vue purement cérébral… Alors j’en joue pour moi, mais en concert, je ne veux pas m’y risquer. R.Z.