Une baleine chante au fond de mon lit

Dimanche, 15 h. A l’enseigne d’Oceanos, nouvelle curiosité dénichée par le festival Antigel, les organisateurs ont investi le sous-sol de l’Ecole Robert-Hainard, à Bernex. Tout au fond de l’abri PCi, la lumière bleutée qui accueille d’abord les visiteurs laisse ensuite place à l’obscurité la plus complète. A présent, on n’entend plus aucun bruit. Même pas le souffle des dizaines de personnes allongées sur les lits de survie.

On ferme les yeux. On fait le vide. Les plus hardis tentent une petite blague, se ravisent. Il y a quelque chose de solennel dans pareille situation, suffisamment inhabituelle pour faire oublier l’inconfort de la pénombre prolongée. Alors les corps se détendent. Et les oreilles se réveillent. Pour écouter. En préambule, il y a un iceberg, masse craquelante dont on perçoit le tumulte sur ses flancs grattés par les flots. Tandis qu’un cri sourd remonte des profondeurs pour s’arrêter sous la surface turbulente. C’est une baleine dans l’océan Arctique. Une orque en conversation. C’est le chant cliquetant d’un globicéphale. Le râle glauque d’un phoque traversant la masse sombre et froide des eaux polaires. L’immersion est totale. Oceanos n’a pas volé son nom.

Preneur de son vedette

Et l’eau, justement, comment sonne-t-elle? «Comme le vent dans les arbres», répond Chris Watson devant les visiteurs émergeant d’une heure d’écoute. «Le courant marin fait comme le vent, et le son change avec la température», poursuit le maître d’œuvre de cette étonnante installation. Matériel high-tech, quadriphonie millimétrée, de nombreux haut-parleurs répartis entre les pièces de l’abri: rien n’est laissé au hasard. Maîtriser le son demande précision et méthode.

Chris Watson a un métier sans pareil: à 65 ans, ce preneur de son indépendant, originaire de Sheffield, dans le nord de l’Angleterre, est connu pour avoir participé au groupe Cabaret Voltaire dans les années 70. Post-punk, toujours culte. Mais ce pour quoi les initiés lui vouent une immense admiration, c’est son travail de field recorder, de preneur de son sur le «terrain». Sept ans, voilà le temps qu’il lui aura fallu pour collecter les sons d’Oceanos, immergeant ses micros depuis la rive ou d’un bateau. «Ce sont des sons totalement naturels», précise l’intéressé qui, à d’autres occasions, s’est également frotté à la création pure. Mais ici, non. Tout au plus a-t-il «composé» le mix final d’Oceanos. «Avec quatre pistes sonores, ce qu’on écoute varie d’un point à l’autre de l’abri.» Modeste Watson, qui cache un pape du microphone, le genre de spécialiste mondialement connu (du moins dans le cénacle) que les réalisateurs de documentaires animaliers s’arrachent.

La musique de la nature

Si, un jour, vous entendez le mot «ambisonics», ou encore «hydrophone», sachez – si vous êtes aussi ignorant que moi – qu’il s’agit de ces micros très, très chers («Jusqu’à 50 000 francs; les mêmes qu’on utilise dans les sous-marins», commente une passionnée de passage) que l’on plonge dans l’eau, sans autre façon. Gloub, gloub… Souvent, oui, ça sonne comme cela.

Le son des courants marins sous la glace devient ainsi un poème sonore, que n’auraient pas renié les musiciens contemporains. «Notre musique vient de la nature, que ce soit une partition de Mendelssohn ou de Sibelius, soutient Chris Watson. Et la nature, elle, aussi fait de la musique, qu’il s’agisse du chant d’un cétacé ou celui d’un insecte.» Mais son travail indique autre chose encore, non moins essentiel: «Lorsqu’on commence à explorer, à écouter la nature, on s’engage beaucoup plus dans le regard qu’on lui porte.»

«Oceanos», installation sonore de Chris Watson (en bas) dans l’abri PC de l’Ecole Robert-Hainard, à Bernex. (TDG)