Un bon gros sax baryton au bout du lac

Pilier des big bands, le sax baryton fascine par son imposante présence. Vibrations graves et timbre gras, les clapotis baveux de cet incroyable tube métallique – 1,10 mètre de hauteur, deux octaves et demie – s’avèrent autrement plus rares cependant dans les petites formations jazz. Ainsi du dernier projet en date de Gary Smulyan, en quartet avec Olivier Hutman (piano), Bernd Reiter (batterie) et Stephan Kurmann (contrebasse) vendredi au Sud des Alpes. Gary Smulyan, quarante ans de scène, a fait les grandes heures du big band de Dave Holland puis du Vanguard Jazz Orchestra, deux parmi les hauts faits de ce souffleur pour le moins culte.

Gary Smulyan Quartet Sud des Alpes, rue des Alpes 10, ve 10 fév., 21 h 30 Infos: amr-geneve.ch

(TDG)