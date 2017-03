Trois soirs durant, le classique s’en va conquérir Vernier

Vernier, havre du classique? Oui, résolument. La commune la plus peuplée du canton – après Genève – est aussi un pôle qui affiche depuis longtemps un intérêt prononcé pour cette expression musicale. Un festival consacré au baroque, un autre, affichant des horizons plus ouverts – disparu depuis 2015 – et enfin un événement hybride – les Rencontres classiques – tous ces événements disent la volonté des autorités de garder un lien fécond avec les musiciens d’ici et d’ailleurs.

Campant entre le format d’une micro-saison et celui d’un festival aux rendez-vous espacés, les Rencontres continuent ainsi, depuis quatre ans, sur une route où l’on croise jeunes qui ont maintenu leurs promesses et gloires qui n’ont plus rien à prouver. Après un premier concert, l’affiche déploie ainsi trois autres rendez-vous, tous programmés par le pianiste genevois Fabrizio Chiovetta.

De quoi sera-t-il question? D’un trio, tout d’abord, constitué autour du clarinettiste Patrick Messina (soliste au National de France), du violoncelliste Henri Demarquette et de Fabrizio Chiovetta (23 mars). Au programme, des pièces de Bruch, Rota, Connesson et Brahms. Quelques semaines plus tard, ce monument de l’art lyrique qu’est Dame Felicity Lott fraie avec un comédien tout aussi légendaire, Lambert Wilson, et une pianiste, Jacqueline Bourgès-Maunoury pour raconter une histoire à la fois littéraire et musicale. Celle qui mène sur les traces des écrits de Tourgueniev et des mélodies composées par Pauline Viardot. Un spectacle qui plonge dans le XIXe, dans une mise en scène de Jean-Michel Verneiges (6 avril).

Le dernier rendez-vous (10 juin) offre lui aussi une rencontre alléchante. Elle verra se produire côte à côte le grand accordéoniste Richard Galliano et le violoncelliste Henri Demarquette, pour un programme qui trace une grande diagonale, de Satie à Piazzolla, de Bach à Bartók, en passant par Fauré.

Rencontres classiques de Vernier, le 23 mars, 6 avril et 10 juin, salle du Lignon.

Réservations: www.vernier.ch/billeterie (TDG)