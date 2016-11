Selah Sue, le retour de la petite Belge qui chantait si bien la soul

Elle se nomme Sanne Putsyes pour l’état civil. Mais c’est sous le nom de Selah Sue qu’elle se produira jeudi à la salle des fêtes de Thônex. Selah Sue, chanteuse soul belge, timbre rauque jouant aux montagnes russes. On l’avait perdue de vue depuis bientôt trois ans. A 27 ans, la voici qui revient à l’avant-scène, un album solide sous le bras, Reason.

Révélation de l’année 2010, la jeune femme avait démarré en trombe sa carrière, adoubée par feu Prince, acclamée par les critiques du Vieux-Continent dès la sortie de son premier album, l’homonyme Selah Sue, en 2011. Applaudie, enfin, par le public, séduit par cette voix moins formatée que celle de ses consœurs, qui mâchait savoureusement les notes sur ce tube planétaire intitulé Raggamuffin. Selah Sue qu’on adore alors, capable de sauter du reggae au funk, du rap au ska. Et le public, déjà, qui veut aller voir ailleurs. Car l’époque était au grand boom des timbres rauques, des interprètes frissonnantes à guitare, les Ayo, Irma, Asa, Nneka, Duffy. Autant de têtes interchangeables pour le marché de la musique pop. Autant de carrières qui démarrent, tandis que d’autres finissent sur la voie de garage. Ainsi fait, reverra-t-on Selah Sue non plus à Paléo mais à Baby Plage en 2013 pour les Fêtes de Genève… On mesure la distance qui la ramène aujourd’hui à Thônex.

On sait la vie sur les tournées difficile. Les dernières nouvelles concernant la chanteuse originaire de Louvain concernent cependant sa maternité: un premier enfant est en route. Pure info people? Savoir que Selah Sue ne lâche pas la scène tient, dans ce cas, d’un royal pied de nez aux conventions patriarcales régissant ce bas monde.

Selah Sue Salle des fêtes de Thônex, je 24 nov., 20 h. 1re partie: Alina Amuri. Infos: opus-one.ch

