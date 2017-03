«Room 29», les secrets d’une chambre d’hôtel

Chambre 29, Hôtel Château Marmont, Hollywood. C’est ici, au mois de juillet 1932, que l’actrice Jean Harlow, «la femme la plus sexy du cinéma», passe sa lune de miel avec le producteur Paul Bern, de vingt ans son aîné. Deux mois plus tard, ce dernier se suicide d’une balle dans la tête. Cinq ans plus tard, en 1937, Jean Harlow, à son tour, meurt de n’avoir soigné à temps un trouble rénal, dont elle aurait souffert suite aux coups infligés par son mari. Lequel était, paraît-il, impuissant…

Des on-dit, des secrets. Chambre 29, les murs restent silencieux.

Mais écoutez! Non, ce n’est que le robinet qui fuit… Plic, ploc. Il y a un piano à queue dans un angle de la pièce. Tic, tac. Deux accords, répétitifs, obsédants, va-et-vient implacable d’une mécanique qui, tout bientôt, va mal tourner. «Now we’re in the bathroom, I would like to hold you. It’s hard to hold a bombshell when it’s soaking wet.» Il aimerait la prendre dans ses bras, elle sort du bain, elle dégouline. Tout cela est bien triste.

Comme l’histoire de Clara, fille de Mark Twain. Elle aussi a vécu à l’hôtel Château Marmont. Celle du producteur milliardaire Howard Hughes encore, qui repérait les starlettes potentielles en observant à la longue-vue les abords de la piscine…

Il fallait le talent d’écriture de Jarvis Cocker, âme et chanteur du groupe anglais Pulp, élégant quinquagénaire au style sobrement distancié, pour en retransmettre sinon la réalité toute nue, du moins son écho. Voire son odeur, tant la suite de chansons que voici, racontant chacune une anecdote liée à cette fameuse chambre, prend chair comme rarement en musique. Le timbre discrètement goulu de Jarvis Cocker fait merveille. Et incite à écouter comme l’on se plonge dans un livre. Auquel cas, les détails font le sel de la narration, garçon d’étage empressé, mini bar, le petit-déjeuner se termine à 10 h…

Il est chic, l’hôtel Château Marmont, elle est étourdissante, la vue sur les affaires du Tout-Hollywood. Et les notes de piano dont joue Chilly Gonzales? Vieillotes, mais néanmoins classieuses. Ce bon Chilly, dont les projets pop décalés, les concerts en pantoufles, effacent doucement son passé de rappeur démentiel. Chilly a du style. Plus sûrement: il veut du style. Cela s’avère fort bon, lorsque la partition swing, doucement, attrape une petite mélodie, légère, néoclassique pour club select. La musique est meilleure encore lorsque s’en mêlent les cordes du Kaiser Quartett. Room 29, édité par le prestigieux Deutsche Grammophon, a ce parfum tenace d’une nostalgie grandiose et décadente.

«Room 29» Jarvis Cocker, Chilly Gonzales, Deutsche Gramophon.

