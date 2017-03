Ramdamjam tape les rythmes du monde entier

Apprendre à faire sonner les lamelles de la sanza, le «piano à pouces» dont on joue en Afrique subsaharienne. S’initier au tamburello du sud de l’Italie, ce tambour sur cadre qui accompagne les tarentelles tourbillonnantes. Remonter les Alpes, pour découvrir, au centre de la Suisse cette fois-ci, l’art tonique des claquettes bödälä. Ça fait Taka taka boum Voici à présent la compagnie?Tohu Wa Bohu, experte en explorations musico-théatrâles: la coquine n’aime rien moins que sortir bols, bâtons et pots, pour montrer, exemple à l’appui, comment les objets du quotidien deviennent instruments de musique…

Pour les 0 à 10 ans…

Voilà quatre des nombreuses activités proposées aux enfants à l’enseigne du premier festival Ramdamjam, samedi 11 et dimanche 12 mars au Musée d’ethnographie, en collaboration étroite avec les Ateliers d’ethnomusicologie. Sur le thème des rythmes et percussions, il y aura des animations chaque jour dès 9 h 30, et jusqu’à 18 h. On s’inscrit sur place dès 9 h, on achète son passeport journalier (15 francs par enfant, 10 pour les détenteurs de la carte 20 ans/20 francs). De la sorte, on peut participer à deux initiations maximum, ainsi qu’aux diverses animations, telles que la visite orchestrée par Tohu Wa Bohu par exemple. Ou la projection, en continu durant toute la journée, du film B ödälä, Dance the Rhythm. Quoi d’autre? Si toutes les initiations sont destinées aux 6-10 ans – bödälä, batucada, beatbox et beats working nécessitant un accompagnateur adulte, kathak, tamburello et sanza étant réservés aux seuls enfants – les plus jeunes, et même les tout-petits, pourront suivre d’autres activités, sans inscription, dans la limite des places comme on dit: il y aura là également de quoi faire, entre ateliers, spectacles (Tambours! par la Cie l’Esprit Frappeur), performances, éveil musical, et on en passe, sans oublier la fabrication de hochets d’Amazonie.

…et leurs parents

Hochets aux origines immémoriales ou beatbox né des expérimentations hip-hop (soit l’imitation avec la voix des sons de l’orchestre): les propositions brassent large, englobant les musiques traditionnelles aussi bien que les techniques contemporaines.

Notez encore que si ces chérubins sont accompagnés d’adultes, ces derniers ne chôment pas: les parents sont invités, très clairement, à mettre eux aussi la main à la pâte. «De sorte que chacun puisse poursuivre ces activités chez soi», suggère Astrid Stierlin, responsable des activités pédagogiques des Ateliers d’ethnomusicologie. Outre la mission pédagogique de Ramdamjam, pendant enfantin des stages pour adultes de la Croisée des cultures (23e édition du 2 au 8 juillet prochain), ce programme inédit destiné aux enfants entend également «sensibiliser à la diversité culturelle».

Un petit tour sur le site Web du festival pourrait s’avérer fort utile: www.ville-ge.ch/meg/ramdamjamfestival/#pratique . (TDG)