Prince de retour sur les sites de streaming

Tous les premiers albums de Prince sont disponibles depuis dimanche sur l'ensemble des grands services d'écoute en ligne, près d'un an après la mort du chanteur américain. Le label Warner Bros a en outre annoncé son intention de publier en juin deux albums d'inédits.

Warner Records a précisé que les oeuvres, parmi lesquelles figure l'album «Purple Rain», le plus connu, avaient été mises à la disposition des plates-formes de streaming le jour de la cérémonie des Grammy Awards, les trophées les plus prestigieux de l'industrie musicale, au cours de laquelle un hommage devait être rendue au musicien de Minneapolis.

Le studio prévoit de commercialiser le 9 juin une version remastérisée de «Purple Rain», deux albums d'inédits et les vidéos de deux concerts donnés dans sa résidence de Paisley Park.

Jusqu'en 1996

Décédé en avril dernier d'une surdose d'analgésiques à 57 ans, Prince avait retiré son oeuvre en 2015 de la quasi-totalité des sites de streaming et de ventes en ligne de numérique, faisant une exception pour Tidal, la plate-forme créée par Jay-Z.

Prince avait signé un contrat avec Warner Bros, il y a 40 ans, enregistrant pour le label détenu par Time Warner une série d'albums incluant «Controversy», «1999», «Purple Rain» et «Diamonds and Pearls», ainsi que certains de ses plus grands succès comme «Kiss», Little Red Corvette« et Sign O' The Times». Il avait rompu avec Warner en 1996, mais avait de nouveau signé avec le label de 2014.

L'annonce de dimanche concerne la disponibilité en streaming de toutes les oeuvres enregistrées jusqu'en 1996, en application d'un accord conclu avec les ayants droit de l'artiste. (ats/nxp)