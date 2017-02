Pour sauver sa peau, Electron mise sur la religion techno

En voilà qui ont eu une idée pour le moins originale: pour annoncer sa 14e édition, le festival Electron était ce mardi matin en conférence de presse dans le temple de La Fusterie, avec de l'orgue pour introduire les discours et des disques vinyles en guise d'auréole pour coiffer l'équipe des organisateurs. Du sacré dans l'électronique? Après tout, ne dit-on pas des festivals qu'ils sont des «grands messes» culturelles, et des soirées dansantes qu'elles mènent à l'extase... Filant la métaphore religieuse avec un plaisir certain, voici donc que le festival Electron déclare haut et fort «Techno is my Religion».

Parce que la techno vit actuellement un retour en force, séduisant principalement le public des 20-25 ans, Electron en a mis plein son programme du 13 au 16 avril. Mathew Jonson, Satori, Jan Blomqvist & Band, Speedy J., Rebekah, Woo York, Djeebali b2b John Dimas, cette scène que d'aucuns moquaient jadis en la qualifiant de «musique boum boum» campe au cœur de l'actualité. Et son «pape», ainsi que l'a nommé Electron, s'appelle Chris Liebing, attendu à Genève pour la Pâques. On notera également une résurgence de la drum'n'bass, avec Araab MUZIK, S.P.Y. et le collectif genevois Drum That Bass. Du dubstep également, avec Flexfab et Swindle. Sans oublier son content de house pour satisfaire les 35-40 ans, Chez Damier, N'to, Pan-Pot et les fabuleux Booka Shade en grande vedette.

Edition de la dernière chance

Alléluia donc. Car Electron, dont la réputation va grandissante, a plus que jamais besoin de garder la foi. Manifestation au bénéfice d'une aide de la Ville, le festival attend, comme d'autres, que le Municipal vote enfin son budget. Mais il y a pire: au sortir de l'édition 2016, Electron enregistrait une perte financière importante, conséquence d'une baisse de fréquentation le jeudi soir. «Situation difficile», s'alarment les organisateurs, qui ne font pas mystère de l'avenir: «Nous n'avons pas réussi à rétablir la barre. Il n'y a donc pas d'autres solutions que de faire un bilan positif cette année» affirme le duo directeur composé d'Emmanuelle Dorsaz et Jérôme Soudan.

Que faire alors pour redresser la barre? Un «poil» trop cher selon les organisateurs, les prix d'entrées ont été revu à la baisse. Quelques sacrifices se sont avérés également nécessaires afin d'économiser sur le budget: il en sera donc fini, cette année du moins, du volet danse contemporaine ainsi que de la scène de jour du festival, jugée trop onéreuse.

Le Jésus des dancefloors

«Mais on ne laissera pas de côté notre originalité et notre impertinence!», assurent les organisateurs, qui ont savouré du joli effet de surprise au moment de dévoilé, mardi, le visuel de cette 14e édition. Entre iconographie chrétienne et colorimétrie saturée à la Pierre & Gilles, voici donc, sur l'affiche, un éphèbe posant tel le Christ, disque vinyle en guise de table des lois et casque audio sur la tête.

L'affiche 2017 du festival

(TDG)