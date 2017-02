Pop, ta saga est électrique!

Soundbreaking, la grande aventure de la musique enregistrée, aurait pu simplement se nommer Pop! Ou Bang! Ou n’importe quelle onomatopée résumant en quelques lettres l’infini de notes déversé à travers le monde depuis l’invention des premiers outils de (re)diffusion — et la violence performatrice de cette nouvelle donne musicale, à la fois symbole et agent de la modernité culturelle.

Il faut remonter à la Bible de Gutenberg pour apprécier une mutation aussi puissante que la démocratisation des supports musicaux (puis visuels), dès le milieu du siècle passé. Parmi toutes les facettes de cette révolution permise par l’enregistrement et la reproduction de notes, Soundbreaking en a choisi six, le nombre d’épisodes de 52 minutes qu’Arte diffuse actuellement et qu’un coffret DVD accueillera en mars.

L’odyssée est passionnante, les convives de luxe, qu’il s’agisse de puiser aux sources des premiers instruments amplifiés («La fée Electricité»), de déshabiller les hommes derrière les consoles («profession producteur») ou de comprendre comment les développements technologiques ont permis la modification même des formes musicales. «En studio, l’ingénieur du son est passé de la fonction de photographe à celle de peintre», résume feu George Martin, producteur des Bea­tles. Toute la saga de Soundbreaking vise à expliquer comment et pourquoi.

L’épisode fondateur, «du 78 tours au fichier MP3», résume ainsi un siècle d’innovation et démontre combien le support a influencé l’œuvre: Miles Davis imposant l’improvisation dès lors que le vinyle long format permet des morceaux de plus de 3 minutes (Kind of Blue, 1959); les Beatles et les Beach Boys rivalisant d’audace dans la confection de concept albums où toutes les chansons forment une œuvre unique; Kraftwerk, Pink Floyd ou Jean-Michel Jarre projetant les avancées de la musique concrète et de l’informatique dans un format «pop» où les synthétiseurs occupent la première place; Fleetwood Mac se perdant dans le rock pompier permis à partir des années 1970 par la multiplication des pistes sur les consoles de mixage; le rap découpant et recollant, grâce à l’invention du sampler, cette histoire enregistrée pour en écrire de nouvelles pages…

Des artistes d'exception

Mais avant l’ambition pédagogique de cette sociologie musicale, la série se découvre en une formidable bande-son courant sur un siècle. Par un montage habile, elle passe d’un riff de guitare (légendaire) à un refrain de voix (mythique).

Raconter les moments fondateurs de l’aventure pop implique qu’on ne s’entoure pas du menu fretin. Les témoins qui racontent leur relation aux disques se nomment Paul McCartney, Elton John, Jean-Michel Jarre, David Gilmour, Beastie Boys, George Benson, Catherine Ringer, Tom Petty, RZA, etc. Voir Roger Waters refaire devant la caméra les manipulations analogiques qui créèrent les drones tourbillonnant de Dark Side of the Moon, ou George Martin manipuler les pistes originales de Tomorrow Never Knows des Beatles, pour en dévoiler toute la richesse expérimentale, vaut son pesant de câblages.

Les images d’archives, parfois inédites comme Hendrix en studio s’émerveillant des effets démentiels dont la table de mix habille sa guitare, font le corps de ce documentaire où chacun retrouvera ses héros, de Louis Armstrong à Lady Gaga. Car comme le rappelle Tom Petty: «tout le monde a tendance à affirmer que la musique était meilleure dans sa jeunesse. Bon, dans mon cas, c’est vrai!»

