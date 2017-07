Philippe Jordan dirigera l'Opéra de Vienne

Né à Zurich en 1974, Philippe Jordan n'est autre que le fils d'Armin Jordan, ancien directeur de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR). Il est actuellement directeur musical de l'Opéra national de Paris, et chef de l'Orchestre symphonique de Vienne depuis 2014.

«Aujourd'hui, c'est l'un des rares directeurs majeurs qui se consacrent au répertoire lyrique depuis le début de leur parcours artistique», relève Bogdan Roscic, président du label Sony Classical, qui prendra ses fonctions de directeur de l'Opéra de Vienne en même temps que lui. Spécialiste de Verdi et Wagner, Philippe Jordan s'est aussi largement frotté au répertoire symphonique et à l'univers culturel viennois.

Considéré comme l'un des plus importants opéras au monde, et dirigé au fil de son histoire par Gustav Mahler, Richard Strauss et Herbert von Karajan, le Staatsoper programme chaque saison une soixantaine d'opéras et de ballets différents, donnant quelque 350 représentations. Il a battu en 2015/2016 son record de fréquentation, avec 610'461 spectateurs, soit un taux de remplissage de 98,6%. (ats/nxp)