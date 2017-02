Où sortir ce week-end?

Danse

Brahms par le ballet

En 1865, Brahms perd sa mère. Marqué par cette disparition, le compositeur écrit dans la foulée une grande fresque pour chorale, orchestre et deux voix solistes. Sur cet imposant socle musical, le chorégraphe Martin Schläpfer a conçu un spectacle pour le Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg. Créé en 2011 en Allemagne, il rebondit trois jours durant à Genève.

Ve 10 et sa 11 février à 19 h 30, di 12 à 15 h et 19 h 30, à l’Opéra des Nations. Rens: «www.geneveopera.ch»

Scène

Hommage au cinéma

Antoine Duléry quitte le grand écran et foule les planches pour un spectacle qui rend hommage à quelques grandes figures du septième art. Avec Antoine Duléry fait son cinéma (Mais au théâtre), l’acteur fait jouer ses talents d’imitateur pour incarner un trio improbable – Fabrice Luchini, Patrick Chesnais et Daniel Prévost – et redonne vie à des dialogues cultissimes qui ont traversé les générations.

Je 9 février à 20 h, à la salle communale d’Onex. Rens: «www.spectaclesonesiens.ch»

Scène

Hold-up et frasques

L’équipe du Boulevard Romand redonne vie à La bonne planque, pièce à succès qui fut créée en 1962 et diffusée un soir de grève, en 1964, par la télévision française. Les péripéties d’un braqueur de banques peut chanceux et au destin rocambolesque trouvent ici des couleurs nouvelles dans la mise en scène signée par Antony Mettler. Humour, dérision et amusement sont au rendez-vous, dans un univers qui nous rapproche des mythiques Tontons flingueurs.

Je 9 février à 20 h à la Salle Point Favre, Chêne-Bougeries. Rens: «www.boulevardromand.ch»

Concert

Piano jazz vaporeux

Valeur montante du jazz helvétique, le pianiste lausannois Colin Vallon, signé sur le fameux label allemand ECM, présente sur scène son nouvel album, le méditatif et vaporeux Danse, paru en ce début d’année 2017. Le prodige se produira avec ses fidèles lieutenants, Julian Sartorius (batterie) et Patrice Moret (contrebasse).

Sa 11 février à 21 h 30, au Sud des Alpes, rue des Alpes 10. Rens: «amr-geneve.ch»

A ne pas rater dans les communes

Jeudi 9 février

Vernier Le groupe Turbo Fantôme est au krautrock ce que La Chaux-de-Fonds, sa ville d’origine, est à l’urbanisme: un vertige de lignes droites qui vous hypnotisent jusqu’à l’étourdissement. Pour varier les plaisirs, le combo italien Appaloosa ajoute un zeste d’électronique à la soirée. A écouter à La Verseuse (ch. de la Verseuse 8) dès 21 h.

Dès jeudi 9

Chêne-Bourg Vingt photographes invitent à s’interroger sur les troubles bipolaires à travers une exposition promue par l’association Synopsis dans l’Espace Abraham Joly de Belle-Idée.

Samedi 11 février

Petit-Lancy L’émission de la RTS Le kiosque à musiques, animée par Jean-Marc Richard, fait escale à la salle communale du Petit-Lancy (av. Louis-Bertrand 7-9, de 11 h à 12 h 30). Au programme, la Musique de Lancy, l’orchestre Gypsy Galaxy et les Bier Boys! F.G./R.Z. (TDG)